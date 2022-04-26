TUS kadroları üniversite yerine şehir hastanelerine verildi
Erdoğan'ın sağlıkçılar için söylediği “Giderlerse gitsinler. Yeni mezunlarla devam ederiz” sözlerinin ardından TUS kadroları iki kat artırıldı. Kadroların müteahhitlerin işlettiği şehir hastanelerine verilmesi tepki çekti.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) kadroları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yerine Sağlık Bakanlığı’na bağlı açılması tepki çekti. Kadrolar, müteahhitlerin işlettiği hasta garantili şehir hastanelerine verildi.
Cumhurbaşkanının çalışma koşulları nedeniyle yurtdışına giden veya özel sektöre geçen hekimleri “Giderlerse gitsinler. Yeni mezunlarla devam ederiz” sözlerinin ardından, hekim açığının kapatılması için TUS kadroları iki kat artırıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, üniversite hastaneleri zor durumdayken yapılan uygulamayı “Bu çerçevede şehir hastanelerine azami asistan kadrosu veriliyor. Uzmanlık kadroları yüzde yüz artırılırken bazı üniversitelere hiç kadro açılmazken, müteahhitlerin hasta garantili hastanelerine kadro yağdırılıyor” diye eleştirdi.
NİTELİK DÜŞECEK
Uzman doktor açığının bu şekilde karşılanamayacağını belirten İlgezdi, “Örneğin ülkemizde toplam 60 göğüs hastalıkları kliniğinde, 370 civarında eğitici ile uzmanlık eğitimi veriliyor. Bu merkezlerde yaklaşık 700 asistan hekim göğüs hastalıkları branşı yetişirken, 318 yeni asistan kontenjanı açıldı. Bu kadar çok yeni asistana nitelikli eğitim verilemeyecek. Bu durum diğer tüm branşlarda da geçerli” değerlendirmesini yaptı.
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