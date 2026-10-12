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TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS 2. dönem tercih sonuçları sorgulama

TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS 2. dönem tercih sonuçları sorgulama

12.10.2026 16:31:00
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Haber Merkezi
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TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS 2. dönem tercih sonuçları sorgulama

2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem tercih işlemlerini tamamlayan hekim adayları, yerleştirme sonuçları için ÖSYM’den gelecek açıklamaya odaklandı. Peki, TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS 2. dönem tercih sonuçları sorgulama

TUS 2. dönem tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından 30 Eylül’de başlatılan tercih işlemleri, 7 Ekim 2026 tarihinde sona erdi. Uzmanlık eğitimi almak istedikleri branş ve kurumları tercih eden adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. 

TUS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS 2. Dönem Tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih duyurulmadı. Ancak TUS 1. dönem tercihleri 7-14 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınmasının ardından 21 Mayıs Perşembe günü saat 14.30'da erişime açıldı.

Bu bilgiler ışığında 7 Ekim'de sona eren 2026-TUS 2. dönem tercih sonuçlarının 14 Ekim 2026 Çarşamba günü paylaşılması bekleniyor. Konuyla ilgili kesin bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecek.

TUS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, TUS 2. dönem yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

İlgili Konular: #tus #TUS tercihleri

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