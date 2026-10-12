Sonbaharda hava sıcaklıklarının yeniden yükselmesiyle yaşanan pastırma sıcaklarının bu yıl ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? Pastırma sıcakları hangi ayda olur? İşte ayrıntılar...

2026 PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sonbahar aylarında hava sıcaklıklarının yeniden yükselmesiyle yaşanan pastırma sıcaklarının 2026 yılında ne zaman görüleceği merak ediliyor. Ekim ve kasım aylarında etkili olan bu dönem, gündüz sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla kendini gösteriyor. Hava tahminlerine göre 9-13 Ekim tarihleri arasında da yazdan kalma günlerin yaşanması bekleniyor. Güney ve batı bölgelerinde sıcaklıkların 30 dereceye yaklaşabileceği, bazı yerlerde ise bu seviyeyi aşabileceği öngörülüyor. Pastırma sıcaklarının ise ekim ayının son günleri ile kasım ayının başlarında görülmesi bekleniyor.

PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?

Pastırma sıcakları, sonbaharın ortalarında havanın birkaç gün boyunca mevsim normallerine göre belirgin şekilde ısınmasıyla ortaya çıkan bir hava olayıdır. Genellikle ekim sonu ile kasım ortası arasında görülen bu dönem, gündüzleri yazdan kalma havayı andıran sıcaklıklarla dikkat çekiyor.

Pastırma sıcakları adı, geçmişte bu dönemde pastırma hazırlamak için uygun hava koşullarının oluşmasından geliyor. Gündüzlerin sıcak, gecelerin ise serin geçmesi, pastırmanın kurutulması ve hazırlanması için elverişli bir ortam sağlıyor.

PASTIRMA SICAKLARI NASIL OLUŞUR?

Pastırma sıcakları genellikle yüksek basınç sistemlerinin etkisiyle meydana geliyor. Bu dönemde gökyüzü çoğunlukla açık seyrederken rüzgârın azalması ve yağış ihtimalinin düşmesi, gündüz sıcaklıklarının yükselmesine katkıda bulunuyor.

Gündüz saatlerinde hava yaz günlerini andıracak kadar ısınabilirken sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebiliyor. Bu nedenle gün içindeki sıcaklık farkları belirginleşebiliyor.

PASTIRMA SICAKLARI HANGİ AYLARDA GÖRÜLÜR, KAÇ GÜN SÜRER?

Pastırma sıcakları çoğunlukla ekim ayının son günleri ile kasım ayının ortalarına kadar olan dönemde görülüyor. Ancak başlangıç tarihi ve süresi her yıl değişebiliyor. Hava koşullarına bağlı olarak birkaç gün sürebilen bu dönem, bazı yıllarda yaklaşık bir haftaya kadar uzayabiliyor.

Pastırma sıcaklarının kesin başlangıç tarihi önceden sabit olarak belirlenemiyor. Bu nedenle sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması, yüksek basınç koşullarının oluşması ve güncel hava tahminleri dönemin ne zaman yaşanacağını anlamak açısından önem taşıyor.