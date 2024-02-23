Tutar Sitesi davasında ikinci duruşma bugün

6 Şubat depremlerinde Adana’da C bloku yıkılan ve 64 kişinin yaşamını yitirdiği Tutar Yapı Sitesi davasının ikinci duruşması bugün görülecek.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 23.02.2024 - 03:00
Tutar Sitesi davasında ikinci duruşma bugün
Abone Ol google-news

Cumhuriyet’e konuşan kayıp yakını ve avukat Mehtap Akyüz Özcan, “Karadağ’da yakalanan yapı denetim sorumlusu iki aydır Türkiye’ye getirilmedi. Şüpheli ailenin tadilatları için belediyeden basit tadilat izni bile alınmamış. Öncelikle tadilatı yapanların dosyaya dahil edilmesi gerekiyor” dedi.


6 Şubat depremi haberleri 6 Şubat depremleri haberleri

İlgili Haberler

64 kişinin yaşamını yitirdiği Adana Tutar Sitesi’nde takipsizlik kararına itiraz reddedildi: Hukuk ayaklar altında

64 kişinin yaşamını yitirdiği Adana Tutar Sitesi’nde takipsizlik kararına itiraz reddedildi: Hukuk ayaklar altında
Tutar Sitesi davasında ilk duruşma yarın: Tadilatın yeniden incelenmesini istiyoruz

Tutar Sitesi davasında ilk duruşma yarın: Tadilatın yeniden incelenmesini istiyoruz
Tutar Sitesi aileleri sözcüsü Yüksel Erdoğdu: AİHM'ye başvuracağız

Tutar Sitesi aileleri sözcüsü Yüksel Erdoğdu: AİHM'ye başvuracağız
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yeniden Refah iki ilde seçime giremiyor: İl başkanı da görevden alındı

Yeniden Refah iki ilde seçime giremiyor: İl başkanı da görevden alındı
Faizsiz ev kredisinden kimler faydalanabilir? Bakanlık açıkladı!

Faizsiz ev kredisinden kimler faydalanabilir? Bakanlık açıkladı!
TCDD’de ‘Ravza-i mutahhara’yı bilemeyen yükselemedi!

TCDD’de ‘Ravza-i mutahhara’yı bilemeyen yükselemedi!
Üsküp gezilecek yerler… Üsküp vize istiyor mu, nerede, para birimi ne, nereye bağlı?

Üsküp gezilecek yerler… Üsküp vize istiyor mu, nerede, para birimi ne, nereye bağlı?
Madencilikle ilgili sözleri gündem olmuştu: Celal Şengör’den açıklama geldi

Madencilikle ilgili sözleri gündem olmuştu: Celal Şengör’den açıklama geldi
Ablasını rahatsız eden adamı bıçakladı!

Ablasını rahatsız eden adamı bıçakladı!
Son Dakika: AYM'den 'Can Atalay' kararı!

Son Dakika: AYM'den 'Can Atalay' kararı!
İstanbul’a ‘Afgan’ aday: ‘Gelin Türkiye’ye layık olalım…’

İstanbul’a ‘Afgan’ aday: ‘Gelin Türkiye’ye layık olalım…’