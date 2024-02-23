Tutar Sitesi davasında ikinci duruşma bugün
6 Şubat depremlerinde Adana’da C bloku yıkılan ve 64 kişinin yaşamını yitirdiği Tutar Yapı Sitesi davasının ikinci duruşması bugün görülecek.
Cumhuriyet’e konuşan kayıp yakını ve avukat Mehtap Akyüz Özcan, “Karadağ’da yakalanan yapı denetim sorumlusu iki aydır Türkiye’ye getirilmedi. Şüpheli ailenin tadilatları için belediyeden basit tadilat izni bile alınmamış. Öncelikle tadilatı yapanların dosyaya dahil edilmesi gerekiyor” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark...
- AYM'den 'Can Atalay' kararı
- Beylikdüzü'ne ‘Afgan’ aday
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Cumhurbaşkanlığı’na ait kaç uçak var?
- 'Atatürk’e karşı saygı sınırlarını aşan hiçbir görüş...'
- Yeniden aday oldu!
- İmamoğlu'ndan yanıt geldi!
- Madeni eleştirenlere 'Zırcahil' demişti
- İl başkanı da görevden alındı!