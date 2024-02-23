Tutar Sitesi davasında ikinci duruşma bugün

Yayınlanma: 23.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 23.02.2024 - 03:05

Cumhuriyet’e konuşan kayıp yakını ve avukat Mehtap Akyüz Özcan, “Karadağ’da yakalanan yapı denetim sorumlusu iki aydır Türkiye’ye getirilmedi. Şüpheli ailenin tadilatları için belediyeden basit tadilat izni bile alınmamış. Öncelikle tadilatı yapanların dosyaya dahil edilmesi gerekiyor” dedi.