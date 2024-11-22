Tutar Sitesi Davası'nda tepki çeken savunma: 'Enkaza sıkıldığım için gittim'

Yayınlanma: 22.11.2024 - 14:40

Güncelleme: 22.11.2024 - 14:40

Adana’nın Çukurova ilçesinde bulunan ve depremde C bloku 64 kişiye mezar olan Tutar Yapı Sitesi davasında beşinci duruşma bugün görülmeye başlandı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, blokun zemin katındaki meskende yaptırdıkları tadilatla yapıya zarar verdiği iddiasıyla "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan sanıklar E. B. Ve O.B. SEGBİS üzerinden katıldı.

“PES ARTIK”

Duruşmada savunma yapan sanıklar, Çukurova Belediyesi’nin basit tadilat için izin alınmadığına ilişkin mahkemeye sunduğu belgeye karşın basit tadilat için belediyeden izin aldıklarını iddia ettiler.

Sanıkların kayıp yakınlarının sorularına verdikleri yanıtlar ise duruşmadaki tansiyonu yükseltti. Sanık B.B., kendisine yöneltilen “Neden enkaza geldin?” sorusuna “Ekim Apartmanı’nda yeğenimi kaybettim. 4 gün enkaz başında bekledim. O sırada sıkıldığım için Tutar Yapı Sitesi’nin enkazına da geldim” yanıtını verdi. Sanığın yanıtına kayıp yakınları “Böyle vicdansızlık olmaz, pes artık!” sözleriyle tepki gösterdi.

Duruşma devam ediyor.