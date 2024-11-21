AFAD duyurdu: Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD, Malatya'nın Kale ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD duyurdu: Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2024 - 22:54

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), Malatya'nın Kale ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Buna göre depremin derinliği 9.22 km olarak kaydedildi.

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Etiketler: #afad #deprem #KALE

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