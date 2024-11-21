AFAD duyurdu: Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD, Malatya'nın Kale ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), Malatya'nın Kale ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Buna göre depremin derinliği 9.22 km olarak kaydedildi.
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