AFAD duyurdu: Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 21.11.2024 - 22:54

Güncelleme: 21.11.2024 - 22:54

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), Malatya'nın Kale ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Buna göre depremin derinliği 9.22 km olarak kaydedildi.

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