Tutar Sitesi'nde yeni gelişme: Yeniden tutuklandılar!

Yayınlanma: 19.07.2024 - 18:50

Güncelleme: 19.07.2024 - 18:50

6 Şubat depremlerinde Adana Çukurova'da, dört bloğundan yalnızca C bloğu yıkılan ve 64 kişinin yaşamını yitirdiği Tutar Sitesi Davasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Geçtiğimiz ay tamamlanan bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu belirtilen ancak tutuklandıktan kısa süre sonra serbest bırakılan B.B. ve O.B. yeniden tutuklandı.

Bilirkişi raporu sonrası açılan davanın eski dava ile birleştirilmesi ve iddianamenin tamamlanması sonrası iki kişi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, sanıklar aynı gün içerisinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kayıp yakını ve dava avukatı Mehtap Akyüz Özcan Cumhuriyet'e konuştu.

Gelişmenin dava açısından olumlu olduğunu belirten Özcan, "Adalet geç ve kısmen de olsa tecelli etti. Bu kez son olsun. Rapor ve belgelerle bu kişilerin asli kusurlu oldukları ortadayken tahliye edilmeleri bile hataydı. Adalet mekanizmasının aynı hatayı tekrarlamasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

28 GÜN TUTUKLU KALMIŞLARDI

Müşteki tarafının talebi üzerine mahkeme tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden istenen bilirkişi rapor Haziran ayında tamamlanmıştı.

Raporda müteahhit, fenni mesul, çatı katının kapatılıp konut olarak kullanılmasından sorumlu kişiler ile zemin ve birinci katta ağır tadilat yaptıkları tespit edilen sorumluların asli kusurlu olduğu belirtilmişti. Rapor sonrası tutuklanan B.B. ve O.B., 28 gün sonra yeniden serbest bırakılmıştı.