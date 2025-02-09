Tutar Yapı Sitesi Davasında 6. duruşma tamamlandı: 'Amcamın bedeninin yarısını hâlâ bulamadık'

Yayınlanma: 09.02.2025 - 10:43

Güncelleme: 09.02.2025 - 10:43

6 Şubat depreminde Adana'da Çukurova ilçesinde bulunan Tutar Yapı Sitesinin yalnızca C Bloğu yıkılmış, 64 kişi yaşamını yitirmişti. Binaya ilişkin üç tutuklu sanığın yargılandığı davanın altıncı duruşması 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Savcı ve mahkeme başkanı dahil olmak üzere dört kişilik mahkeme heyetinin üçünün değiştiği davada, tutuklu sanıklar O. B., B.B. ve C.A.’nın SEGBİS ile duruşmaya katılırken kayıp yakınları, avukatları ve sanık yakınları duruşma salonunda hazır bulundu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Çukurova Belediyesi başkan yardımcıları da kayıp yakınlarına destek olmak için duruşmaya katıldı.

“DİĞERLERİ NEDEN YIKILMADI?”

Duruşmada kayıp yakınları ve enkazdan sağ çıkan yurttaşlar beyanda bulundu. Yakınlarını depremden 4 gün sonra DNA testi ile bulabildiğini ve beden bütünlükleri bozulduğu için kendilerine gösterilmediğini söyleyen İ.K., “Adalet yerini bulsun, emsal bir karar çıksın ki herkes durması gereken yeri bilsin, insanların hayatlarını mahvedemesin” dedi. Başka bir kayıp yakını ise “Enkazdan amcamın bedenimin yarısı çıktı. Diğer yarısı hala bulunamadı. Binada yıkıcı tadilat yapan O.B. ve B.B. kendilerini kurtarmak için binanın üst katı dubleks yapılmış diyorlar. Dört blok da aynı biçimde. O zaman onlar neden yıkılmadı? ‘Ben zengin olduğum için hedef oluyorum’ diyorlar. Yaşananların nedeni zenginlik değil aç gözlülük” ifadelerini kullandı.

Sanıklar kendilerine yönelik suçlamaları bir kez daha reddetti.

Sanık avukatının binanın yıkılma nedeninin beton kalitesizliği olduğunu savunmak için kullandığı "Hasan Alpargün Apartmanında insanlar boğularak öldü. Yaşam üçgeninde havasızlıktan öldüler. Ancak c blokta yaşam üçgeni bile oluşmadı" sözleri salonda tansiyonu yükseltti. Bir kayıp yakını, “Betonun etkisinden ben kayıplarımı ancak DNA yöntemi ile teşhis ettim” sözleriyle avukata tepki gösterirken, müşteki avukatı ise Hasan Alpargün'deki ölüm nedeninin boğularak olmasının gerekçesinin çarpıtıldığına yönelik söz almak istedi. Mahkeme heyeti "İtiraz hakkınızı bir sonraki celsede kullanırsınız" yanıtını verdi.

7. DURUŞMA 18 NİSAN’DA

Mahkeme açıkladığı ara kararda tutuklu üç sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık avukatlarının yeni bilirkişi raporu talebi bir kez daha reddedilirken kayıp yakını avukatlarının olası kast yargılaması için sanıklardan ek savunma isteme talebi de yetkili heyet tarafından değerlendirilmeye bırakıldı. Yedinci duruşma 18 Nisan Cuma günü saat 10.30’da görülecek.

Duruşma sonrası Cumhuriyet’e konuşan ve sitenin diğer bloklarının ve etraftaki binaların sağlam olduğuna dikkat çeken Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Binada yıkıcı tadilat yapılmış. Yaşananları dinlemek bile dayanılmaz bir acı. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı” dedi.

“SORUMLULUK BELEDİYELERDE”

Konuyla ilgili yine dönüp dolaşıp denetlemeye gelindiğini belirten Karalar, “Denetleme konusunda belediyelerin büyük sorumluluğu var. Bu tarz işlemler yüzünden birçok bina yıkıldı. Depremden hemen sonra ilçe belediyelere altında işyeri olan apartmanlarla ilgili inceleme yapılması talimatını verdik. Yakınlarını kaybeden yurttaşlarımıza bir kez daha başsağlığı diliyorum” İfadelerini kullandı.

“HER AÇIKLAMALARI ÇELİŞKİLİ”

Davada kayıp yakını ve müşteki avukatı olarak bulunan Mehtap Akyüz Özcan ise zemin katta tadilat yapan sanıkların çelişkilerine dikkat çekti. “İlk başta ‘Tadilatı bizden sonra alan taşınmaz malikleri yapmıştır’ demişlerdi” diyen Özcan, “Kendilerinden sonra o bölümü alanların eksper raporu ile tadilatı ispatlayınca bu kez de ‘Biz yapmadık, kiracımız yaptı’ dediler” ifadelerini kullandı. B.B.’nin emniyet ifadesinde ‘Dükkanda İ. U. adında kiracım vardı. O çıktıktan sonra kontrol ettim, herhangi bir tadilat yapılmamıştı” dediğini anımsatan Özcan, “Ancak mahkeme huzurunda kiracısının M. H. T. olduğunu, kiracının basit tadilat yaptığını ve izni oğlunun alıp tadilat parasını kiradan düştüğünü söyledi” dedi.

“HEM ZENGİN, HEM FAKİR”

Adana Park Otel’de çalışan K.A.’nin ifadelerini B.B.’nin ‘Yanımızdan husumetli ayrıldı diye böyle konuşmuş’ sözleriyle reddettiğini belirten Akyüz, “Oysa o kişi hâlâ yanlarında gayri resmi olarak çalışıyor ve sosyal medyadan buna ilişkin paylaşımlar yapıyor” dedi.

Sanıkların çelişkilerinin bunlarla da sınırlı kalmadığını belirten Özcan, sözlerine şöyle devam etti: “O.B., önce ‘Müştekiler ve vekilleri biz zenginiz diye bize iftira atıyorlar’ demişlerdi. Ancak kendisi emniyette alınan ifadesinde gelirim 50 bin lira demiş. Ülkede yoksulluk sınırı bile 70 bin liranın üstünde. Gelir bildiriminde bile yalan beyanda bulundu. Dava boyunca savunmalarında kendilerinden başka herkesi suçlayan yalan beyanda bulundular. Her şeyin olası kast ile yapıldığı ortada ve belgeli. Bu yüzden suçluların olası kasttan yargılanmaları ve ceza almalarını istiyoruz.”