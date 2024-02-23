Tutar Yapı Sitesi'nde ikinci duruşma tamamlandı: Tadilat yapanlara soruşturma kararı! 'Şikayetçi olursan kızını öldürürüz…'

Yayınlanma: 23.02.2024 - 19:19

Güncelleme: 23.02.2024 - 19:19

Adana 7 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sırayla kayıp yakınları, AFAD görevlileri ve yan blok sakinleri dinlendi.

Binada kızı Saadet Macit’i yitiren Şengül Kaysı, “Depremden önce kızımla görüştüğümde kızım bana ‘Anne apartmanda tadilat yapıyorlar ancak bizim görmemize izin vermiyorlar. Silahla tehdit ediliyoruz’ dedi” ifadelerini kullandı.

Kaysı asansörün bozuk olduğu bir günde merdivenden çıkarken tadilata içeriden bakma fırsatlarının olduğunu ve balyozla duvarların kırıldığına şahit olduklarını belirtti. Kaysı, kolon kesenlerden şikayetçi olduğunu söyledi.

Binada ablasını kaybeden Mustafa Şahin Kaysı da tadilat yapan kişilerin O.B. ve B.B. olduğunu, ablasının şikayetçi olması üzerine bu kişilerin ablasına silah gösterdiğini ve ‘Senin de cam balkonun var. Senin cam balkonunu indiririm” dediğini iddia etti.

“EV ZANGIR ZANGIR TİTRİYORDU”

Mustafa Şahin Kayısı, tadilat yapılan yerin güney cephesinde hiç duvar ve kolon olmadığını, tadilat sonrası kamyon geçse bile evin zangır zangır titrediğini ve ablasını “Bu evden çıkın, bu bina sizi öldürür” diyerek uyardığını söyledi.

Binada kardeşi ve yeğenini yitiren Nazım Noyaner ise yeğeninin depremden aylar önce kendisine “Amca, babamın muayehanesine gelerek silah gösterip tehdit ettiler. Şikayetçi olma, kızını öldürürüz” dediğini söyledi.

Tutar Sitesi A blokta yaşayan Muhittin Bolat ise “C blokta işyeri ve birinci katı birleştiriyorlardı. C blokun eski yöneticisi ve depremde yaşamını yitiren Emine Hanım vesilesiyle toplu olarak Çukurova Belediyesi’ne şikayette bulunduk, Emine Hanım’ın bu konuda mücadele verdiğini duydum” ifadelerini kullandı.

İfadelerden sonra ara kararını açıklayan mahkeme, “Binada tadilat yapan ve kolon kesmekle suçlanan O.B. ve B.B. hakkındaki takipsizlik kararının kaldırılıp soruşturma başlatılmasına”, “22.02.2023 ve 16.11.2023 tarihinde cevapları çelişkili olan Çukurova Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeli A.N.B’ye ilişkin disiplin soruşturması olup olmadığının sorulmasına” ve “Geçen celse uyarınca Karadeniz Teknik Üniversitesince düzenlenecek bilirkişi ve dosya aslının dönüşünün beklenilmesine, akıbetinin KTÜ’den ön rapor olarak hazırlanıp hazırlanmadığının sorulmasına” karar verdi. Bir sonraki duruşma 3 Mayıs 2024’te 09.30’da görülecek.

Kararı gazetemize değerlendiren kayıp yakını ve dava avukatı Gülsüm Özdoğru ise şunları söyledi:

“BOŞ SANIK SANDALYESİ DOLDURULSUN”

“Yaptıkları tadilata rağmen ifadeleri bile alınmadan takipsizlik kararı verilen O.B. ve B.B. hakkındaki soruşturma kararı çok önemli. Geç de olsa olması gereken oldu. Çukurova Belediyesi’nin çelişkili tavrının heyet tarafından kabul edilmesi de çok önemli. Yakalanan ama Türkiye’ye getirilmeyen teknik uygulama sorumlusu ve dosyadaki tek sanık Cüneyt Akkaya’nın getirilmesi ve bilirkişi raporunun da tamamlanmasıyla daha adil bir yargılama olacağına inanmak istiyoruz. Boş olan sanık sandalyesi doldurulana ve de tüm sorumlular yargılanıp hak ettiği cezayı alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.”