Tutuklamayı duyunca elleri kelepçeli adliyenin 3’üncü katından atladı
Yalova’da, hırsızlık suçlamasıyla adliyeye sevk edilen İ.K. (27), tutuklama kararı verilince elleri kelepçeli olarak binanın 3'üncü katından atladı.
Hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. İ.K. hakkında, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verildi.
Kararı duyan şüpheli, elleri kelepçeli olarak pencereye doğru koşup, 3'üncü kattan atladı. Zemin kattaki tenteye çarpınca hızı kesilen İ.K., beton zemine düştü.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İ.K., Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. İ.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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