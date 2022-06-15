Karaman'da evlerden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Son 2 haftada 6 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Karaman'da gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

DHA
15 Haziran 2022 Çarşamba, 12:16
Karaman'da evlerden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
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İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, son 2 haftadır 6 evden 1 televizyon, 4 halı, 3 hızar motoru ve 2 av tüfeğinin çalınması üzerine çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen B.Y., M.Ç. ve S.S.K., düzenlenen operasyonla yakalandı.

BİRİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Şüphelilerin evlerindeki aramada ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.Y. ve M.Ç, tutuklanırken, S.S.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


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