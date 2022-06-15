Karaman'da evlerden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
Son 2 haftada 6 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Karaman'da gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, son 2 haftadır 6 evden 1 televizyon, 4 halı, 3 hızar motoru ve 2 av tüfeğinin çalınması üzerine çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen B.Y., M.Ç. ve S.S.K., düzenlenen operasyonla yakalandı.
BİRİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Şüphelilerin evlerindeki aramada ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.Y. ve M.Ç, tutuklanırken, S.S.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Video Haberler
- 'Beceremiyorsanız yoldan çekileceksiniz'
- 'Elinizi vicdanınıza koyun öyle oy verin'
- Başıboş atlar trafiği felç etti
- Site otoparkında heyelan meydana geldi
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Taksim'de kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
- Taksiciye itiraz etti: Saldırıya uğradı
- İnekler E-5 Karayolu’na çıktı, trafik aksadı
- Motorine yeni zam yolda
- 'Ağzımızı da açtırmıyorlar, oturup ağlamak lazım'
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Memur maaşlarına para kalmadı!
- Gözleri doldu, sesi titredi...
- NATO'dan yeni Türkiye açıklaması
- Sokakta cinsel ilişkinin 5 nedeni
- Dünya Kupası'na son bilet belli oldu!
- NBA yıldızına şok... Hapis cezasıyla karşı karşıya!
- Motorine yeni zam yolda
- 'Bu saçma karardan geri dön'
- Skandalda ilk ifade ortaya çıktı