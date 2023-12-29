Fenerbahçeli Gazeteciler'den Furkan Karabay'ın tutuklanmasına tepki!

Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Fenerbahçeli Gazeteciler, Karabay'ın tutuklanmasının ardından bir açıklama paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2023 - 17:41
Fenerbahçeli Gazeteciler'den Furkan Karabay'ın tutuklanmasına tepki!
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Dün hakkındaki tebligatı almak için karakola çağrılan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, gözaltına alınarak Vatan Emniyet'teki Terör Şube'ye götürülmüştü.

Gözaltına alındıktan saatler sonra avukatlarıyla görüşebilen Karabay'ın, yargıyla ilgili dün yaptığı haber nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Karabay imzalı haberde, ilgili duruşmada yaşananlar, duruşma tutanağından aktarılarak anlatılmıştı. Tutanakta ve haberde bir savcının adının geçmesi nedeniyle Karabay hakkında "Terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme" ve "İftira" suçlamaları yöneltildi.

Gerçek Gündem'in aktardığına göre, Emniyet'teki ifadesinde Karabay'a sadece yaptığı haber soruldu. Emniyet'teki ifade işlemleri dün 21:00'de biten bu sabah Çağlayan Adliyesi'nde savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle 7. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Karabay sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

FENERBAHÇELİ GAZETECİLERDEN KARARA TEPKİ 

Furkan Karabay'ın tutuklanmasının ardından Fenerbahçeli Gazeteciler karara tepki gösterdi. 

Fenerbahçeli Gazeteciler'den yapılan açıklama şu şekilde: 

 


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