Tutuklanan gazeteci Furkan Karabay'dan cezaevinden ilk mesaj: 'Kalemimizle savaşmaya devam!'

“Sarallar” olarak bilinen suç örgütü üyelerinin yargılandığı davayı haberleştiren Furkan Karabay, duruşma savcısının adını yazdığı gerekçesiyle tutuklandı. Karabay, Marmara (Silivri) Cezaevi’nden gönderdiği ilk mesajında, “Namuslular, namussuzlardan daha cesur olmadığı sürece hiçbir şey değişmez" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2023 - 19:53
Tutuklanan gazeteci Furkan Karabay'dan cezaevinden ilk mesaj: 'Kalemimizle savaşmaya devam!'
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Sarallar” olarak bilinen suç örgütü üyelerinin yargılandığı davayı haberleştiren Furkan Karabay, duruşma savcısının adını yazdığı gerekçesiyle tutuklanan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, cezaevinden mesaj gönderdi.

Karabay’ın X hesabından yayınlanan mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Namuslular, namussuzlardan daha cesur olmadığı sürece hiçbir şey değişmez. Destek veren herkese teşekkürler. Namussuzlarla kalemimizle savaşmaya devam!

Marmara Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 9 Nolu Kapalı Cezaevi C/71"

NE OLMUŞTU?

Mahkeme tutanağını haberleştirmesi nedeniyle perşembe günü çalıştığı ofisin önünde gözaltına alınan gazeteci Karabay, dün kamu savcılığa sevk edilmişti. Savcılığın "kamu görevlisini hedef gösterme" ve "hakaret" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği Karabay, tutuklanmıştı.


Furkan Karabay Sarallar

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