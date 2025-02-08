Son Dakika haberi... Ünlü astrolog Hilal Saraç tutuklandı
Son Dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında resen soruşturma başlatılan Hilal Saraç, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
X platformunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hakaret ettiği gerekçesiyle astrolog Hilal Saraç hakkında re’sen soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Saraç, ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "X platformunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli‘ye alenen hakaret eden Hilal Saraç hakkında re’sen soruşturma başlatılmış olup, adı geçen kişi gözaltına alınıp ifadesinin alınmasına müteakiben sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.
PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLMUŞTU
Saraç’ın 6 Şubat’ta yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığı ileri sürülmüştü.
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