Son Dakika haberi... Ünlü astrolog Hilal Saraç tutuklandı

Son Dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında resen soruşturma başlatılan Hilal Saraç, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Son Dakika haberi... Ünlü astrolog Hilal Saraç tutuklandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 08.02.2025 - 22:47

X platformunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hakaret ettiği gerekçesiyle astrolog Hilal Saraç hakkında re’sen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Saraç, ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "X platformunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli‘ye alenen hakaret eden Hilal Saraç hakkında re’sen soruşturma başlatılmış olup, adı geçen kişi gözaltına alınıp ifadesinin alınmasına müteakiben sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Saraç’ın 6 Şubat’ta yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığı ileri sürülmüştü.


Etiketler: #AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan #Hilal Saraç #tutuklandı

İlgili Haberler

Astrolog Hilal Saraç kimdir, neden gözaltına alındı? Astrolog Hilal Saraç kaç yaşında, nereli?

Astrolog Hilal Saraç kimdir, neden gözaltına alındı? Astrolog Hilal Saraç kaç yaşında, nereli?
'Devlet Bahçeli seçimi göremez' demişti: Ünlü astrolog Hilal Saraç gözaltına alındı

'Devlet Bahçeli seçimi göremez' demişti: Ünlü astrolog Hilal Saraç gözaltına alındı
'Katılımcılara 35 bin TL ödül...' Astrologların güvenilirliği test edildi!

'Katılımcılara 35 bin TL ödül...' Astrologların güvenilirliği test edildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler