Yayınlanma: 08.02.2025 - 19:57

Güncelleme: 08.02.2025 - 19:57

Astrolog Hilal Saraç, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Bu paylaşımın ardından, Saraç’ın kim olduğu ve gözaltı nedeninin ne olduğu yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Astrolog Hilal Saraç kimdir, neden gözaltına alındı? Astrolog Hilal Saraç kaç yaşında, nereli? İşte, ayrıntılar...

HİLAL SARAÇ KİMDİR?

Eski bir bankacı olan Hilal Saraç, bankacılık kariyerini bırakarak astrolojiye ilgi duymaya başladı. Ünlü bir astrologdan aldığı danışmanlık ile astrolojiye adım atan Saraç, bu yolculuğa başladığını ve kendisini keşfetmeye başladığını belirtiyor. Uzun yıllardır astroloji alanında danışmanlık yapan Saraç, astrolojiyi sadece bir meslek olarak değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olarak benimsedi.

Saraç, astrolojiye nasıl başladığını şu şekilde anlatıyor: "Aldığım danışmanlık yüz yüzeydi ve gittiğimde muhteşem bir haritamın olduğunu, astroloji yolculuğuna kesinlikle girmem gerektiğini ve kaderimin buradan devam edeceğini söyledi."

Sosyal medya hesaplarında kendisini ‘Psikolog-Eğitmen-Astrolog’ olarak tanıtan Saraç, aynı zamanda Capella Astroloji Akademisi'nin kurucusudur.

HİLAL SARAÇ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken ünlü astrolog Hilal Saraç, yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Ancak, geçtiğimiz günlerde Saraç’ın gözaltına alındığı duyuruldu. Gözaltına alınma sebebi henüz açıklanmadı.

Sosyal medyada sıkça tartışma yaratan paylaşımlarıyla bilinen Saraç, 6 Şubat'ta yaptığı bir paylaşımda büyük tepki toplamıştı. Bir başka paylaşımında ise, "Bence Devlet Bahçeli akciğerlerine baktırsın. Ben de ülkenin en iyi Medikal Astroloğuysam ki öyleyim. Kendisinin çok ciddi akciğer sorunu ve nefes darlığı var. Çok büyük sağlık sorunları var. Saklarsanız saklayın amannnn ben var diyorsam vardır. VIP kata almışlar bu arada başında seferber olmuşlar." şeklinde ifadeler kullanmıştı.