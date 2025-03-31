'Can dostum' diyerek veda etti! Ekrem İmamoğlu'ndan duygulandıran 'Volkan Konak' paylaşımı: 'Bu acı haberi cezaevinde almak...'

Yayınlanma: 31.03.2025 - 12:03

Güncelleme: 31.03.2025 - 12:20

Bayram programı kapsamında sahne aldığı Kuzey Kıbrıs'taki Grand Sapphire Resort & Casino’daki konseri sırasında aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Volkan Konak, yaşamını yitirdi.

SAHNEDE YIĞILDI

Sahnede fenalaşarak baygınlık geçiren Volkan Konak’a ilk müdahale konser alanında yapıldı.

Ardından ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldıran sanatçıya burada müdahale edildi.

Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, Konak'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada "Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir…" denildi.

İMAMOĞLU’NDAN ‘VOLKAN KONAK’ MESAJI

Volkan Konak'ın ölüm haberi, Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da verildi.

Konak'la olan dostlukları yıllardır bilinen İmamoğlu, sosyal medyadan ünlü sanatçıya duygu dolu sözlerle veda etti.

İmamoğlu, Volkan Konak için “Can dostum” ifadesini kullandı.

Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

“Bu acı haberi cezaevinde almak daha da üzüntü verici.

Sen hep dik durdun, sözünü sakınmadın, sesini hiç kısmadın. Dostum Volkan Konak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Güle güle can dostum…”