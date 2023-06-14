Tütün sanayicilerinden 'Yasa Dışı Kapı Dışı' kampanyası: Kaçağa karşı mücadele edilecek

Yayınlanma: 14.06.2023 - 16:00

Güncelleme: 14.06.2023 - 16:00

Ekonomiye verdiği zararla birlikte devletin milyarlarca lira vergi kaybına neden olan kaçak tütün mamulleri ürünlerine karşı mücadele eden Tütün Sanayicileri Derneği, ‘Yasa Dışı Kapı Dışı’ kampanyası başlattı.

Türkiye’deki yasal tütün mamulleri piyasasını temsil eden Tütün Sanayicileri Derneği ile üyeleri Philip Morris Türkiye, BAT Türkiye, JTI Türkiye ve Imperial Tobacco Türkiye’nin başlattığı kampanya kapsamında, Türkiye’de tütün mamulleri satış lisansına sahip 150 bin bakkalın desteğiyle yasadışı tütün mamulleri ticaretinin sebep olduğu olumsuzluklara dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.

“YASADIŞI TİCARET PAZARIN YÜZDE 28’İNE ULAŞTI”

Tütün mamullerinin yasadışı ticaretinin devlete 70 milyar TL’ye varan vergi kaybına mal olduğunu ifade eden Philip Morris Türkiye Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren devletin yürüttüğü başarılı yakalama operasyonlarına ve sürdürülen kararlı mücadeleye rağmen yaşanan vergi kaybının yanında, bu ticaretin toplumsal etkilerine de dikkat çekti. Diren, “Denetimsiz bir şekilde üretilen ve satışı gerçekleştirilen yasa dışı tütün mamulleri 150 bin bakkalın cirosundan yılda milyarlar çalıyor. Yasalara aykırı bir şekilde internet üzerinden veya tütüncü adı verilen ruhsatsız satış noktalarında gerçekleşen yasadışı tütün mamulleri ticaretinin toplam tütün mamulleri pazarının yüzde 28’ine ulaştığı hesaplanıyor” dedi.