Tuvalet için yol kenarında durdu, 40 metrelik uçuruma yuvarlandı

Antalya’da uçurum kenarında tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen kişi, dengesini kaybederek yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Tuvalet için yol kenarında durdu, 40 metrelik uçuruma yuvarlandı
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İHA
Yayınlanma: 08.10.2024 - 17:29

Olay, saat 14.30 sıralarında Akseki-Seydişehir kara yolu Püser Boğazı mevkisinde meydana geldi. Kayseri’den eşi ile birlikte Antalya’ya gittiği öğrenilen Durmuş D. (67), Akseki’nin Püser Boğazı mevkisine geldiğinde tuvalet ihtiyacını karşılamak için yol kenarında aracını park etti.

Uçurumun kenarına doğru yaklaştığında Durmuş D. dengesini kaybederek aşağıya yuvarlandı. Durumun 112 acil çağrı merkezine haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinden 5, Jandarmadan 2 ve bir sağlık ekibi olmak üzere 8 kişi; 40 metrelik uçuruma yuvarlanan Durmuş D.’yi kurtarma çalışması başlattı. Durmuş D.’ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ayağında kırık olduğu tespit edildi. Yaralı, sedyeye itfaiye ve jandarma tarafından yola çıkarılarak ambulans ile Akseki Devlet Hastanesine götürüldü.

Jandarma ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.


Etiketler: #Antalya #tuvalet #uçurum

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