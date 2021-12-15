Tüyler ürperten olay: Sokak köpeğine acımasızca işkence eden şahıs, para cezasıyla serbest kaldı
Uşak’ta bir yurttaşın telefon kamerasıyla çektiği görüntüler kan dondurdu. Sokak köpeğini çöpe atarak döven ve taşlarla öldüresiye ezen M.Y, görüntülerden sonra gözaltına alındı. M.Y., ifadesinin ardından para cezası kesilerek serbest bırakıldı.
Uşak’ta Eşme ilçesine bağlı Elvanlar Mahallesi'nde gerçekleşen olayda bir sokak köpeğine gösterilen akılalmaz şiddetin görüntüleri ortaya çıktı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polislerine bir çöp konteynerinde yaralı köpek bulunduğu ve üzerinde taşlar olduğu ihbarı geldi. Olay yerine gelen ekipler yaralı köpeği veterinere götürürken, olayla ilgili de inceleme başlattı. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli M.Y. (72) ekipler tarafından gözaltına aldı.
Şüpheli şahıs M.Y., emniyetteki ifadesinin ardından bin 500 TL para cezası kesilerek serbest bırakıldı.
O ANLARI İZLEYEN EKİPLERİN KANLARI DONDU
Çevrede çalışmalarına hız kesmeden devam eden polis ekipleri, bir yurttaşın olay anını telefon kamerasıyla çektiği bilgisine ulaştı. Kamera kayıtlarını izleyen ekipler, kan donduran anları izlerken gözlerine inanamadı.
Görüntülerde, şüpheli şahsın sokak köpeğini önce çöpe attığı sonra çöp konteynerinde dövdüğü ve güçlükle taşıdığı taşla da ezmeye çalıştığı görüldü. Görüntüler üzerine şüpheli şahıs tekrardan gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Şüpheli M.Y.’nin emniyet ve savcılıkta verdiği ifadede suçlamaları reddettiği ve evinden hiç çıkmadığını söylediği öğrenildi. Öte yandan yaralı köpek, tedavisinin ardından Uşak İl Emniyet Müdürlüğü binasında onun için yapılan kulübeye getirildi.
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