Tuz yüklü TIR alev topuna döndü!

Çankırı’da kontrolden çıkarak devrilen tuz yüklü TIR, alev alev yandı.

İHA
Yayınlanma: 18.05.2024 - 07:22
Tuz yüklü TIR alev topuna döndü!
Abone Ol google-news

Korgun-Kurşunlu Karayolu’nda Kurşunlu yönüne gitmekte olan 80 LL 066 plakalı tuz yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza sonrası TIR, motor bölümünden alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, TIR'ı tamamen kapladı. Çevredeki vatandaşların durumu112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzere olay yerine, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan TIR sürücüsü ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken tamamen yanan tırda ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.


112 Acil haberleri Çankırı haberleri

İlgili Haberler

Kahreden kaza: Karı-koca bir gün arayla hayatını kaybetti

Kahreden kaza: Karı-koca bir gün arayla hayatını kaybetti
İtalya set vermeden kazandı

İtalya set vermeden kazandı
Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da kaptanlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da kaptanlık oyununu kim kazandı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dikkat çeken 'Özgür Özel' anketi: Yurttaş ne kadar beğeniyor?

Dikkat çeken 'Özgür Özel' anketi: Yurttaş ne kadar beğeniyor?
Galatasaray, filede Aslıhan Kılıç ve Eylül Akarçeşme’yi kadrosuna kattı

Galatasaray, filede Aslıhan Kılıç ve Eylül Akarçeşme’yi kadrosuna kattı
Dikkat çeken 'Özgür Özel' anketi: Yurttaş ne kadar beğeniyor?

Dikkat çeken 'Özgür Özel' anketi: Yurttaş ne kadar beğeniyor?
Demet Evgar’ın ardından Buğra Gülsoy da oğlunu sete götürdü…

Demet Evgar’ın ardından Buğra Gülsoy da oğlunu sete götürdü…
Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhuriyet'e özel açıklamalar: 'Siyaseti adalete alet etmemek lazım'

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhuriyet'e özel açıklamalar: 'Siyaseti adalete alet etmemek lazım'
Kahramanmaraş’ta tünelde yaşanan zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ta tünelde yaşanan zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Son Dakika: İlaç raporlarıyla ilgili yeni karar! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı...

Son Dakika: İlaç raporlarıyla ilgili yeni karar! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı...
Motokuryeler Ata Emre ve Samet Özgül anısına konvoy yaptı

Motokuryeler Ata Emre ve Samet Özgül anısına konvoy yaptı