Tuz yüklü TIR alev topuna döndü!
Çankırı’da kontrolden çıkarak devrilen tuz yüklü TIR, alev alev yandı.
Korgun-Kurşunlu Karayolu’nda Kurşunlu yönüne gitmekte olan 80 LL 066 plakalı tuz yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kaza sonrası TIR, motor bölümünden alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, TIR'ı tamamen kapladı. Çevredeki vatandaşların durumu112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzere olay yerine, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan TIR sürücüsü ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken tamamen yanan tırda ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte Menzil'in dokunulamayan 'tatilköy'ü!
- 'Son bir haftada bir şey oldu'
- '28 Şubat'ta tahliyeler başladı
- 'Bir Kürt atasözünün de dediği gibi...'
- 'Cinsel terapist' Buse Aydın'a ağır ceza
- 'O bürokrat haddini aştı'
- 'Dini simge'yi reddetti, şikayet edildi
- Katilin babası da tutuklandı!
- Dilan Polat ve Engin Polat için karar!
- Yurtdışından gelen telefonlar için yeni karar