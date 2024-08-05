Tuzla Belediyesi personeline toplumsal cinsiyet eğitimi verildi

Yayınlanma: 05.08.2024 - 16:33

Güncelleme: 05.08.2024 - 16:33

“Eşit Bir Gelecek Yerelden Başlar” projesi kapsamında Tuzla Belediyesi personeline toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konularında eğitim verildi.

Tuzla Belediyesi ve Yanındayız Derneği iş birliği ile Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı (KAPI) Başkanı ve Akademisyen Ayşe Kaşıkırık’ın rehberliğinde personel için toplumsal cinsiyet eğitimi düzenlendi. İki gün süren eğitimde katılımcılar belediye faaliyetlerine toplumsal cinsiyet eşitliğini entegre etme, eşitlikçi politikaların uygulanabilirliğini, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi ve yerel eşitlik planlarını nasıl geliştireceklerini öğrendi.

Akademisyen Ayşe Kaşıkırık, eğitime ilişkin şunları söyledi:

“Eğitimin ilk gününde, belediye personeline toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılması, bu eşitliğin hizmet olarak uygulanması ve izlenmesi konusunda bilgiler sunduk. İkinci gününde ise muhtarlara ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik genel anlamda yerelde toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını inceledik. Ayrıca, farklı toplumsal grupların belediye hizmetlerinden nasıl daha adil bir şekilde faydalanabileceğini anlattık. Belediye personelinin amacı, yerelde farklılıkları dikkate alarak vatandaşlara adil ve eşit hizmet sunmaktır. Bu farklılıkların gözetilmesi, yerelde vatandaş memnuniyetini artıran önemli bir unsurdur.”