Tuzla’da denize düşen 18 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
İstanbul'da tersanede çalışma yapan 18 yaşındaki işçi dengesini kaybederek denize düştü. Gencin su yüzeyinde yüzen baretini gören çalışma arkadaşları, bir süre aradıktan sonra gencin denize düştüğünü fark etti. Denizden çıkarılan işçi yaşamını yitirdi.
İstanbul Tuzla’da tersanede saat 11.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre gemide çalışma yapan 18 yaşındaki İbrahim Dam isimli işçi, dengesini kaybederek denize düştü. Dam’ın denize düştüğünü ilk anda fark edemeyen çalışma arkadaşları, Dam’ın denizde yüzen baretini gördükten sonra arkadaşlarını bir süre aradı.
İŞ ARKADAŞLARI FARKETMEMİŞ
Çalışanlar, aramalar sonucunda Dam’ın denize düştüğünü fark etti. Çalışanlar tarafından durum yetkililere bildirildi. Olay yerine gelen dalgıçlar tarafından denizden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen ve ambulansla hastaneye kaldırılan Dam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Dam’ın çalışma arkadaşları ile yakınları hastane önünde gözyaşı döktü.
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