Tuzla'da korkunç olay: Sahilde 2 ceset bulundu!
Tuzla sahilinde 2 ceset bulundu.
Liman Caddesi'nde sahil mevkiinde 2 kişinin hareketsiz yattığını gören yurttaşlar durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisin olay yerinde incelemesi sürüyor.
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