Tuzla'da korkunç olay: Sahilde 2 ceset bulundu!

Tuzla sahilinde 2 ceset bulundu.

Tuzla'da korkunç olay: Sahilde 2 ceset bulundu!
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AA
Yayınlanma: 28.11.2024 - 11:57

Liman Caddesi'nde sahil mevkiinde 2 kişinin hareketsiz yattığını gören yurttaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin olay yerinde incelemesi sürüyor.


Etiketler: #tuzla #sahil #ceset

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