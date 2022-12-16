Aydın'da anaokulunda çıkan yangın panik yarattı!
Aydın'ın Efeler ilçesindeki Yunus Emre Anaokulu'nda çıkan yangın öğrenci ve öğretmenlere panik yarattı.
Aydın'ın Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi'ndeki Yunus Emre Anaokulu'nda saat 16.00 sıralarında okul tavanındaki lambanın kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.
Yangını fark eden öğretmenler çocukları okuldan tahliye ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangında maddi hasar meydana gelirken, çocukların yara almadan kurtulması teselli kaynağı oldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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