Tuzla'da sürücüler tekme tokat kavga etti!
Tuzla'da trafikte yol verme meselesi yüzünden başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. Sürücülerin kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Evliya Çelebi Mahallesi'nde iddiaya göre iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken tekme ve yumruklar havada uçuştu.
YURTTAŞLAR ARAYA GİRDİ
Kavga vatandaşların araya girmesiyle sona ererken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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