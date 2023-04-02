Tuzla'da gemi yangını!
Tuzla'da tersanede tadilatta olan yağ tankeri gemisinin makine dairesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul Tuzla'da bugün 10.30 sıralarında Güzin Sokak üzerindeki tersanede tadilatta olan 50 metre uzunluğundaki yağ tankeri gemisinin makine dairesinde bilinmeyen nedenle çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gemide hasar oluştu.
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