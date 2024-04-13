Tuzluca’da ‘iradesi gasp edilen’ halk sokağa indi

Yayınlanma: 13.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.04.2024 - 04:00

Cumhuriyet’e konuşan CHP Iğdır İl Başkanı Öztürk Kaylan, idari bir soruşturmanın gerekçe gösterilerek mazbatanın verilmediğini söyledi. Kurnaz’ın bu idari soruşturmadan bir cezası bulunmadığını ifade eden Kaylan, evrakların eksiksiz ilçe seçim kuruluna verildiğini ifade ederek CHP’li Cemal Kurnaz’a mazbatasının verilmemesi için ortada bir sorun olmadığını söyledi.

KANUNSUZ UYGULAMA

Kurnaz ise uygulamanın kanunsuz olduğunu ve bu duruma itirazlarının sürdüğünü söyledi. Kurnaz, “İlçe seçim kurulu ve il seçim Kurulu benim lehime karar aldı. Ancak YSK ikinci sıradaki adaya verilmesine karar verdi. Biz de genel merkezimiz üzerinden ‘olağanüstü kanunsuzluk’ nedeniyle itiraz ettik. Bu itirazımızın sonuçlanmasını bekliyoruz” dedi.

