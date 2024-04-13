Tuzluca’da ‘iradesi gasp edilen’ halk sokağa indi
Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde yerel seçimi kazanan CHP’li Cemal Kurnaz’ın seçilme yeterliliği olmadığı gerekçesiyle mazbatanın Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla AKP’li adaya verilmesi üzerine başlayan protestolar sürüyor. Dün de ellerinde Türk bayraklarıyla kent merkezinde yürüyen yurttaşlar “Hak hukuk adalet” sloganları attı.
Cumhuriyet’e konuşan CHP Iğdır İl Başkanı Öztürk Kaylan, idari bir soruşturmanın gerekçe gösterilerek mazbatanın verilmediğini söyledi. Kurnaz’ın bu idari soruşturmadan bir cezası bulunmadığını ifade eden Kaylan, evrakların eksiksiz ilçe seçim kuruluna verildiğini ifade ederek CHP’li Cemal Kurnaz’a mazbatasının verilmemesi için ortada bir sorun olmadığını söyledi.
KANUNSUZ UYGULAMA
Kurnaz ise uygulamanın kanunsuz olduğunu ve bu duruma itirazlarının sürdüğünü söyledi. Kurnaz, “İlçe seçim kurulu ve il seçim Kurulu benim lehime karar aldı. Ancak YSK ikinci sıradaki adaya verilmesine karar verdi. Biz de genel merkezimiz üzerinden ‘olağanüstü kanunsuzluk’ nedeniyle itiraz ettik. Bu itirazımızın sonuçlanmasını bekliyoruz” dedi.
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