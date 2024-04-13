Tuzluca’da ‘iradesi gasp edilen’ halk sokağa indi

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde yerel seçimi kazanan CHP’li Cemal Kurnaz’ın seçilme yeterliliği olmadığı gerekçesiyle mazbatanın Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla AKP’li adaya verilmesi üzerine başlayan protestolar sürüyor. Dün de ellerinde Türk bayraklarıyla kent merkezinde yürüyen yurttaşlar “Hak hukuk adalet” sloganları attı.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 13.04.2024 - 04:00
Tuzluca’da ‘iradesi gasp edilen’ halk sokağa indi
Abone Ol google-news

Cumhuriyet’e konuşan CHP Iğdır İl Başkanı Öztürk Kaylan, idari bir soruşturmanın gerekçe gösterilerek mazbatanın verilmediğini söyledi. Kurnaz’ın bu idari soruşturmadan bir cezası bulunmadığını ifade eden Kaylan, evrakların eksiksiz ilçe seçim kuruluna verildiğini ifade ederek CHP’li Cemal Kurnaz’a mazbatasının verilmemesi için ortada bir sorun olmadığını söyledi.

KANUNSUZ UYGULAMA

Kurnaz ise uygulamanın kanunsuz olduğunu ve bu duruma itirazlarının sürdüğünü söyledi. Kurnaz, “İlçe seçim kurulu ve il seçim Kurulu benim lehime karar aldı. Ancak YSK ikinci sıradaki adaya verilmesine karar verdi. Biz de genel merkezimiz üzerinden ‘olağanüstü kanunsuzluk’ nedeniyle itiraz ettik. Bu itirazımızın sonuçlanmasını bekliyoruz” dedi.


tuzla haberleri Tuzla Belediyesi haberleri Seçim haberleri

İlgili Haberler

CHP'den Iğdır'ın Tuzluca ilçesi için olağanüstü itiraz

CHP'den Iğdır'ın Tuzluca ilçesi için olağanüstü itiraz
CHP'den Iğdır'ın Tuzluca ilçesi için olağanüstü itiraz: 'YSK'nin bu kararı hukuksuzdur'

CHP'den Iğdır'ın Tuzluca ilçesi için olağanüstü itiraz: 'YSK'nin bu kararı hukuksuzdur'
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde eğitime bugün ara verildi

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde eğitime bugün ara verildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP ve AKP heyetlerinin bayramlaşmasında 'İsrail'le ticaret' tartışması

CHP ve AKP heyetlerinin bayramlaşmasında 'İsrail'le ticaret' tartışması
Bayram tatilinde 112’ye 10 bin 456 kaza ihbarı geldi

Bayram tatilinde 112’ye 10 bin 456 kaza ihbarı geldi
Son dakika... Bakan Ali Yerlikaya acı bilançoyu duyurdu: 38 ölü, 5026 yaralı!

Son dakika... Bakan Ali Yerlikaya acı bilançoyu duyurdu: 38 ölü, 5026 yaralı!
Fahrettin Altun’dan İsrail’in TRT ekibine yapılan saldırısına tepki: Bu bir terördür…

Fahrettin Altun’dan İsrail’in TRT ekibine yapılan saldırısına tepki: Bu bir terördür…
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 'Erdoğan' tablosunu kaldırttı: Kurumdan içeri siyaset sokmayacağım

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 'Erdoğan' tablosunu kaldırttı: Kurumdan içeri siyaset sokmayacağım
Özgür Özel: İsrail’in gazetecileri hedef almasını lanetliyorum

Özgür Özel: İsrail’in gazetecileri hedef almasını lanetliyorum
ABD'li dev banka tarih verdi! Altın fiyatları zirveyi görecek

ABD'li dev banka tarih verdi! Altın fiyatları zirveyi görecek
Günlük burç yorumları:13 Nisan 2024 Cumartesi Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları:13 Nisan 2024 Cumartesi Balık burcu yorumu