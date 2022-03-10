Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde eğitime bugün ara verildi

10 Mart 2022 Perşembe, 09:06

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde tipi ve fırtınaya dönüştü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkili olan kar nedeniyle Tuzluca ilçesindeki tüm köy okulları ile ilçe merkezindeki okullarda bugün eğitim yapılmayacak.