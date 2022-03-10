Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde eğitime bugün ara verildi

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

AA
10 Mart 2022 Perşembe, 09:06
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde eğitime bugün ara verildi
Abone Ol google-news

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde tipi ve fırtınaya dönüştü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkili olan kar nedeniyle Tuzluca ilçesindeki tüm köy okulları ile ilçe merkezindeki okullarda bugün eğitim yapılmayacak.


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler