TV100'den Birsen Altuntaş kararı: İşten çıkarıldı

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 18:38

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 18:38

Magazin haberleriyle tanınan gazeteci Birsen Altuntaş, TV100 tarafından işine son verildiğini açıkladı.

Altuntaş, Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu gibi halkın 2 dev starının, kendi yüzü oldukları kanalın stüdyolarında, üstelik de birlik beraberlik temalı Türkiye Tek Yürek bağış gecesine katılım sağlayamaması sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde de çok önemli bir haber olurdu.

Günlerdir bu haberle ilgili 'Korkmadın mı? Nasıl yazdın?' ve benzeri sorularla ulaşan birçok kişi oldu. Önemle belirtmek isterim ki, haberin doğruluğunu teyit ettiğim için yazdım.

Durum bu olmakla beraber önemli olan ne yaşanırsa yaşansın hepimizin tek yürek olmayı başarabilmesi.

Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu zamanlarda, bu konunun gündemde olmasının doğru olmayacağını belirtirken tv100 tarafından işten çıkarıldığımı duyunca varlığını hissettiren herkese teşekkürü borç bilirim, sağ olsunlar”

1-)#OktayKaynarca ve #Kenanİmirzalıoğlu gibi halkın 2 dev starının, kendi yüzü oldukları kanalın stüdyolarında, üstelik de birlik beraberlik temalı #TürkiyeTekYürek bağış gecesine katılım sağlayamaması sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde de çok önemli bir haber olurdu. — birsenaltuntas (@birsenaltuntas1) February 17, 2023

NE OLMUŞTU?

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından 8 ulusal televizyon kanalının ortak yapımı ile depremzedeler için yardım toplamak amacıyla ‘Türkiye Tek Yürek’ isimli kampanya düzenlenmişti.

Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu’nun ATV’nin isteğiyle depremzedelere yardım için düzenlenecek ortak yayında yer almayacağı iddia edilmişti.

AHBAP Derneği’nin kurucusu Haluk Levent, “Benim yüzümden oldu. Yardım toplamak değil yardım dağıtmak için Ahbap’ta oldular” demişti.

BİRSEN ALTUNTAŞ KİMDİR?

Türkiye'nin en başarılı magazin, dizi ve televizyon gazetecilerinden birisi olan Birsen Altuntaş, Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunudur. Birsen Altuntaş uzun seneler Milliyet'te muhabirlik yapmıştır. Ardından Milliyet Magazin Müdürü olmuştur. Uzun yıllar birçok kurumda çalışan Birsen Altuntaş son olarak TV100'de magazin haberleri sunuculuğu ve yazarlığı yapıyordu.

Türkiye'deki birçok magazin haberinin altında imzası bulunan Altuntaş, bu alandaki en başarılı isimler arasında gelmektedir. Sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan Birsen Altuntaş'ın Instagram'da 258 bin takipçisi ve Twitter'da 164 bin takipçisi bulunmaktadır.