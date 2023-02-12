TV100 muhabiri Sertaç Murat Koç kimdir?

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 14:47

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 14:50

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, can kaybındaki artış sürüyor. 10 kenti kapsayan ve 13 buçuk milyondan fazla insanın etkilendiği depremde binlerce insanın hâlâ enkaz altında olduğu belirtiliyor. Yüzlerce gazeteci ve haber kanalı bölgede yaşananları takip ediyor. Deprem bölgesinde yayın yapan muhabirlerden biri de Sertaç Murat Koç.

SERTAÇ MURAT KOÇ KİMDİR?

Sertaç Murat Koç Kent muhabirliği ile gazetecilik hayatına başladı. Sertaç Murat Koç, bu sürede kent gündemini ilgilendiren haberler yaptı. Uzun yıllar Milliyet Gazetesinin Ankara Bürosu’nda görev yaptı. 2009 yılında “Gece Denetim Ekibi” haberiyle Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından verilen yılın haberi ödülünü aldı. 2015’te Milliyet gazetesinden ayrılan Sertaç Murat Koç, 2016-2022 yılları arasında Kahramankazan Belediyesi İletişim Danışmanı olarak görev yaptı. Sertaç Murat Koç, Ağustos 2022'den beri TV100'de çalışıyor.