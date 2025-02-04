TV'de sabah kuşağı manzaraları... 'Eşim gardıropta birlikte olmak istiyor' dedi, Esra Ezmeci, 'Sığıyor musunuz' diye sordu

Yayınlanma: 04.02.2025 - 17:33

Güncelleme: 04.02.2025 - 18:06

Hafta içi her gün Beyaz TV'de yayımlanan Esra Ezmeci İle Yeni Baştan programında yaşanan bir diyalog gündem oldu.

Programa telefonla bağlanan bir kadın, ''Sürekli gardıropta sevişmek istiyor. Ancak ben istemediğimde bana kötü davranıyor'' dedi.

Ezmeci de bunun üzerine kadına 'Sığıyor musunuz?' diyerek yanıt verdi.