Twitter'ın yeni özelliği bazı kullanıcıları rahatsız edebilir

29 Kasım 2021 Pazartesi, 13:18

Popüler sosyal medya uygulaması Twitter, 'beğenme' özelliğinde küçük bir değişiklik yapmayı planlıyor. Yakın zaman önce Facebook’takine benzer ‘tepkiler’ özelliğini dünyada ilk kez Türkiye’de test eden platform, birkaç teknik sorun nedeniyle geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.

Problemleri giderdikten sonra yeniden kullanıma açtığını duyurarak insanların tweetlere tepki vermelerini sağlamıştı.

'ÇİFT DOKUNARAK BEĞENME' GELİYOR

Instagram uygulaması kurulduğundan beri gönderileri beğenme özelliği çift dokunma hareketiyle çalışıyor. Bu durum paylaşımları beğenmeyi kolaylaştırsa da, bazen can sıkıntısına da yol açabiliyor.

Yanlışlıkla kalp simgesine basarak karşıdaki kişiyi beğenenler, çift dokunma hareketinden şikayet edebiliyor.

Son olarak çift tıklayarak beğenme sisteminin şimdi de Twitter’a geleceği ortaya çıktı.

ShiftDelete'de yer alan habere göre; sosyal medya platformlarının üzerinde çalıştığı özellikleri önceden açığa çıkaran Alessandro Paluzzi, Twitter’ın tweetleri çift dokunarak beğenmeye izin vereceğini açığa çıkardı.

Bir ekran videosu yayınlayan uygulama geliştiricisi Paluzzi’nin paylaşımı şu şekilde:

#Twitter is working on double tap to like a tweet ?? pic.twitter.com/L8bDOOSRuG — Alessandro Paluzzi (@alex193a) November 26, 2021

KALP SİMGESİ KALDIRILMAYACAK

Çift dokunarak beğenme, Twitter uygulamasına ekstra bir işlev olarak gelecek. Halihazırda var olan kalp simgesini kullanımdan kaldırmayacak. Alessandro Paluzzi’nin açıklamasına göre, Twitter bu özellik üzerinde çalışıyor ve geliştirmeye devam ediyor.

Ancak henüz kapalı veya açık beta aşamasına geçilmedi.

Yeni özellik dünya genelinde kullanıma açıldığında bir tweetin ortasına çift tıklayarak beğenilebilecek. Yine çift dokunarak beğeniyi geri çekmek de mümkün olacak. Ayrıca bu işlev yalnızca tweetlerde değil, fotoğraflarda ve videolarda da geçerliliğini koruyacak.

INSTAGRAM İLE REKABETİ SÜRÜYOR

Twitter'ın, rakibi Instagram'daki özellikleri bünyesine kattığı görülüyor.

Yakın zaman önce ana sayfanın tasarımını değiştirerek gönderileri tam ekran formatına geçiren şirket, ayrıca Instagram paylaşımlarına da ön izleme desteği getirdi. Bir başka Instagram özelliği olan ‘takipçi kaldırma’ da Ekim ayında sosyal medya platformuna eklendi.