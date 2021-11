Twitter'ın yeni özelliği bazı kullanıcıları rahatsız edebilir

Popüler sosyal medya uygulaması Twitter, 'beğenme' özelliğinde küçük bir değişiklik yapmayı planlıyor. Yakın zaman önce Facebook’takine benzer ‘tepkiler’ özelliğini dünyada ilk kez Türkiye’de test eden platform, birkaç teknik sorun nedeniyle geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.

Problemleri giderdikten sonra yeniden kullanıma açtığını duyurarak insanların tweetlere tepki vermelerini sağlamıştı.

Instagram uygulaması kurulduğundan beri gönderileri beğenme özelliği çift dokunma hareketiyle çalışıyor. Bu durum paylaşımları beğenmeyi kolaylaştırsa da, bazen can sıkıntısına da yol açabiliyor.

Yanlışlıkla kalp simgesine basarak karşıdaki kişiyi beğenenler, çift dokunma hareketinden şikayet edebiliyor.

Son olarak çift tıklayarak beğenme sisteminin şimdi de Twitter’a geleceği ortaya çıktı.

ShiftDelete'de yer alan habere göre; sosyal medya platformlarının üzerinde çalıştığı özellikleri önceden açığa çıkaran Alessandro Paluzzi, Twitter’ın tweetleri çift dokunarak beğenmeye izin vereceğini açığa çıkardı.

Bir ekran videosu yayınlayan uygulama geliştiricisi Paluzzi’nin paylaşımı şu şekilde:

#Twitter is working on double tap to like a tweet ?? pic.twitter.com/L8bDOOSRuG