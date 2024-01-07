Ege, Akdeniz ve Marmara'yı fırtına vurdu: Deniz taştı, ağaçlar söküldü, çatılar uçtu...

Yayınlanma: 07.01.2024 - 19:19

Güncelleme: 07.01.2024 - 19:26

Meteoroloji Genel Müdürüğünü (MGM) bugün Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Marmara'nın birçok bölümünde fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı verdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, bugünden itibaren öncelikle yurdun batı bölgelerinde sağanak, güney ve batı kıyılarda gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların, zamanla tüm yurtta etkili olacağı tahmin edildiği de kaydedildi.

MARMARA'DA ŞİDDETLİ FIRTINA

Marmara Bölgesi’nde şiddetli fırtına etkili oldu.

İstanbul'da öncesinde gökyüzünde "raf bulutları" görülürken Boğaz çevresinde fırtına nedeniyle dalgalar kıyıya vurdu.

Rüzgarın saatteki hızının 80 kilometreye ulaştığı Bursa’da inşaat halindeki binaların dış cephe kaplamaları uçtu, köklerinden koparak devrilen ağaçlar, park halindeki araçlara zarar verdi.

Kocaeli’de ise şiddetli fırtına nedeniyle deniz taştı, İzmit ilçesine bağlı Ömerağa Mahallesi’nde yollar ile sahil bandındaki açık otopark, su altında kaldı.

Şiddetli fırtına, Edirne ve Tekirdağ’da da etkili oldu. Edirne’nin Keşan, İpsala ve Enez ilçeleri ile Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu.

FIRTINA AKDENİZ VE EGE'Yİ DE VURDU

İzmir'de etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu. Sabah saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle körfez içi vapur seferleri iptal edilirken yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Antalya'da etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentte sabah başlayan yağış ve fırtına, öğle saatlerinde etkisini arttırdı.

Yağış nedeniyle Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ilçelerinde bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zorlandı. Yayalar da fırtına nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yarımadanın bazı bölgelerinde tekneler hasar gördü, bazı tekneler bağlı bulundukları yerden ayrılarak sürüklendi.