Üç canın bedeli sadece 15 yıl... Savcı: Sanıklar kazanın patlamayacağına inandı!

Yayınlanma: 07.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 07.01.2024 - 03:00

Aydın Toprak (51), Ömer Coşğun (22) ve Bünyamin Hiçyılmaz (26) yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili hazırlanan iddianamede, makine mühendisi Gökhan Bozoğlu, kısım sorumlusu Ahmet Gümüş, kazan operatörü Yasin Öztürk, imalat mühendisi Tunahan Saka, işletme müdürleri Nuri Önlü ile Erman Kuda’ın ”olası kastla öldürme” suçundan altmışar yıldan yetmişbeşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.



‘BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜM’

Sanıkların yargılanması, İnegöl 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların patlamaya ihtimal verdiklerini ancak patlamanın gerçekleşmeyeceğine inandıklarını kaydederek, sanıkların bilinçli taksirle hareket ettiklerine dikkat çekti. Savcı, sanıkların “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan ikişer yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme, duruşmayı 1 Şubat 2024’e erteledi.

Kazada ölen Hiçyılmaz’ın eşi Elif Hiçyılmaz, “Eşimle 6 aylık evliydik. Kızım, eşim öldükten 3 ay sonra dünyaya geldi. Baba sevgisini hiç tatmadan büyüyecek. Kirada oturuyorum. Borç alarak yaşıyorum. Sorumluların cezalandırılmasını ve mağduriyetimin maddi olarak giderilmesini istiyorum. Çünkü kızıma iyi bir gelecek sağlamak istiyorum” dedi.

