Üç canın bedeli sadece 15 yıl... Savcı: Sanıklar kazanın patlamayacağına inandı!
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 31 Mayıs 2022 yılında üç işçinin yaşamını yitirdiği kazan patlaması olayına ilişkin açılan davada savcının esasa ilişkin mütalaası dikkat çekti.
Aydın Toprak (51), Ömer
Coşğun (22) ve Bünyamin
Hiçyılmaz (26) yaşamını yitirdiği
patlamayla ilgili hazırlanan
iddianamede, makine
mühendisi Gökhan Bozoğlu,
kısım sorumlusu Ahmet
Gümüş, kazan operatörü Yasin
Öztürk, imalat mühendisi
Tunahan Saka, işletme
müdürleri Nuri Önlü ile Erman
Kuda’ın ”olası kastla öldürme”
suçundan altmışar yıldan
yetmişbeşer yıla kadar hapisle
cezalandırılmaları talep edildi.
‘BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜM’
Sanıkların yargılanması, İnegöl 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların patlamaya ihtimal verdiklerini ancak patlamanın gerçekleşmeyeceğine inandıklarını kaydederek, sanıkların bilinçli taksirle hareket ettiklerine dikkat çekti. Savcı, sanıkların “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan ikişer yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme, duruşmayı 1 Şubat 2024’e erteledi.
Kazada ölen Hiçyılmaz’ın
eşi Elif Hiçyılmaz, “Eşimle
6 aylık evliydik. Kızım, eşim
öldükten 3 ay sonra dünyaya
geldi. Baba sevgisini hiç
tatmadan büyüyecek. Kirada
oturuyorum. Borç alarak
yaşıyorum. Sorumluların
cezalandırılmasını ve
mağduriyetimin maddi olarak
giderilmesini istiyorum. Çünkü
kızıma iyi bir gelecek sağlamak
istiyorum” dedi.
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