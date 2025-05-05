Üniversiteliler Beyazıt’ta Üç Fidan’ı andı: 'Onların yolundan geleceğe yürüyoruz'

Yayınlanma: 05.05.2025 - 17:23

Güncelleme: 05.05.2025 - 19:10

6 Mayıs 1972’de idam edilen Türkiye devrimci hareketinin önderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idamlarının 53'üncü yılında İstanbul Beyazıt Meydanı’nda anıldı. Siyasi tarihimizde “Üç Fidan” olarak anılan devrimcilerin anmasına katılan üniversite öğrencileri, onların mirasına sahip çıktıklarını vurguladı.

Anma etkinliği, Deniz Gezmiş’in de öğrencisi olduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin bulunduğu Beyazıt Meydanı’nda gerçekleştirildi. Saat 15.00’te bir araya gelen gençler, burada bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, 19 Mart sürecinden bu yana süren gençlik hareketlerinin Gezmiş, İnan ve Aslan’ın mücadelesinden ilham aldığı ifade edildi.

"YOLU ONLAR AÇTI"

Basın açıklamasında öğrenciler, “Denizlerin kavga ruhu biz üniversiteli gençliğin, liseli gençliğin, işçi-işsiz gençliğin ruhuna ve sokaktaki mücadelemize yansıyor. Buzu kırdılar, yolu açtılar ve kendilerinden sonraki tüm kuşaklara bir mücadele mirası bıraktılar” sözleriyle Üç Fidan’a duydukları bağlılığı dile getirdi.

"TUTUKLULAR SERBEST BIRAKILSIN'' ÇAĞRISI

1 Mayıs’ta Taksim’e gitmek istedikleri gerekçesiyle Mecidiyeköy’de gözaltına alınıp tutuklananlar ile 19 Mart’tan bu yana sokak protestoları nedeniyle tutuklu bulunan arkadaşlarının serbest bırakılmasını isteyen öğrenciler adına açıklamayı Alper Burak Tayhan okudu.

Açıklamada, “Bugün ekonomik ve politik krizler, sosyal çöküşler, akademik özgürlük sorunları ile karşı karşıyayız. Yoksulluk her yanımızı sarmış durumda. Hak, hukuk, adalet gibi kavramlar burjuvazinin tekeline alınmış; eğitimin niteliği düşürülerek gericileştirilmiş; okullarımız sermayeye peşkeş çekilmiş; işsizlik ve geleceksizlik biz gençlerin yakasına yapışmış durumda” denildi.

''İLK BARİKAT BURADA AŞILDI''

Basın açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

“Öğrenci gençlik olarak ne akademik, ne sosyal, ne de temel ihtiyaçlarımızı ücretsiz ve nitelikli biçimde karşılayabiliyoruz. 19 Mart’ta başlayan gençlik mücadelesiyle halk da yüzünü sokağa çevirdi. Her yer eylem alanına dönüştü. İlk barikat, tam da burada, Denizlerin üniversitesi önünde aşıldı. Ardından bu mücadele bir fişek gibi ülkenin dört bir yanına yayıldı ve herkesi sokağa çağırdı.”

Açıklamanın ardından öğrenciler, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idamlarından önce yazdıkları son mektupları okudu.