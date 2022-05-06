Üç fidan mezarları başında anıldı

06 Mayıs 2022 Cuma, 14:44

Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) üyeleri Gezmiş, Aslan ve İnan; 6 Mayıs 1972 tarihinde sabaha karşı Ulucanlar Cezaevi'nde idam edilişlerinin 50'nci yıl dönümünde mezarları başında anıldı.

Ankara Karşıyaka Mezarlığı’ndaki anmaya CHP, HDP, TKP, SOL Parti, EMEP, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Pir Sultan Abdal Derneği, Halkevleri, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

CHP'den anmaya; CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Ankara milletvekilleri Levent Gök, Gamze Taşcıer, Servet Ünsal, Yıldırım Kaya, Ali Haydar Hakverdi, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Ankara İl Başkanlığı ve ilçe başkanlıkları yöneticileri ve üyeleri katıldı.

"ÜLKELERİNİN TAM BAĞIMSIZLIĞI İÇİN MÜCADELEYİ BAŞLATAN ÜÇ FİDANI ANIYORUZ"

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök; Gezmiş, İnan ve Aslan için, "Türkiye’nin karanlık bir döneminden bugüne kadar süzülerek gelen bütün ilerici mücadeleyi yürüten, yaşatan sevgili dostlarım; bugün burada 50 yıl önce hayatlarının baharında bir tek kurşun atmadan, kimseye zarar vermeden ama sadece ülkelerinin tam bağımsızlığı için, ülkelerinin itibarsızlıktan kurtulması için, ekonomik yönden güçlenmesi için egemen güçlere karşı bir mücadeleyi başlatan, hayatlarının baharında idam edilen üç fidanı anmak için toplanıyoruz. Onlar, bir kere öldüler ama onları öldürenler, halen sorgulanıyorlar ve bütün evren boyunca, bütün hayat boyunca sorgulanmaya devam edecekler" dedi.

"ONLAR, SONSUZA KADAR TÜRKİYE’NİN EN İTİBARLI İNSANLARI OLARAK İÇİMİZDE YAŞAYACAKLAR"

Gök, "Gençler, çoğunuz onları görmediniz. Çoğunuz, onları tanımadınız. Çoğunuz, buradakiler 20 yaşlarında, 30 yaşlarında gençlersiniz. Onlar, 50 yıl önce öldü ama bugün egemen güçler, Türkiye’yi yönetenler kafanızı kaldırın bir bakın. 50 yıl önce öldürüldükleri halde onları tanımayan gençler, nasıl Deniz Gezmişlere, Yusuf’a, Hüseyin’e sahip çıkıyorlar. Bu, dünyanın hiçbir yerinde olmayacak büyük bir hadisedir. Bu, tam bağımsızlık mücadelesinin Türkiye’de bütün gençler tarafından kucaklandığını ve savunulduğunu bize bir kez daha gösteriyor. Bazen hayat kısa sürer ama o kadar anlamlı bir hayat olur ki yüzlerce yıl geçse, binlerce yıl geçse unutulmazsınız. Bugün işte burada Denizler, bir kez daha Hüseyinler, Yusuflar bizlerle beraber hayat buluyor. Onlar ölmediler, onlar halen içimizde yaşıyorlar. Onlar, halen içimizde yaşadıkları gibi bundan sonra da yıllarca, sonsuza kadar Türkiye’nin en itibarlı insanları olarak içimizde yaşayacaklar. Yaşasın Deniz Gezmiş, yaşasın Yusuf, yaşasın Hüseyin" dedi.

"TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE MÜCADELESİNİN YILMAZ ÖNDERLERİ..."

Anmada konuşan CHP Ankara İl Başkanı Akıllı, şunları söyledi:

"Aradan yarım asır geçtikten sonra her yıl olduğu gibi bir kez daha tam bağımsız Türkiye mücadelesinin yılmaz önderlerinden üçünün anısına buradayız. Bugün, bizi burada bir araya getiren şey sadece onların idealleri, hedefleri değil, o idealleri gerçekleştirmek için göze aldıkları fedakarlıklardır. Canları pahasına o mücadeleye güç veren bu genç dostlarımız bugün bizim kalbimizde yaşıyor. Bugün bize düşen eğer onların anısına sahip çıkacaksak sadece o idealleri yaşatmak değil, o idealler uğruna verdiğimiz mücadele biçimleri ve kendimizi yeniden gözden geçirmektir. Ancak bu şekilde onların anısına layık olabileceğimizi inanıyorum. Anıları önünde bir kez daha saygı ile eğiliyorum."

"DENİZLER, MAHİRLER, ULAŞLAR, BUGÜN MEZARI BAŞINDA AĞABEYLERİNİ ANMAYA GELDİLER"

CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turgut, "İdam sehpasına çıkmakta bir an bile tereddüt yaşamayan gençlik liderlerimizi kaybettik. Bizlerin geçmişleri, pişmanlıklarla değil, onur, gurur duyulacak mücadele yoldaşları ile örülüdür. Biz mücadelede yol arkadaşlarımızı kaybederken doğan çocuklarımıza Deniz dedik, Ulaş dedik, Hüseyin dedik, Mahir dedik ve 50 yıl sonra o Denizler, Mahirler, Ulaşlar, bugün mezarı başında ağabeylerini anmaya geldiler. Bizim onurlu geçmişimizden başka hiçbir şeyimiz yok. Bizim tarihimizde sadece onların maceraları vardır. Bizim inandığımız bütün değerlerin altında bugün yaşamaya çalıştığımız hayatın altında devrimci mücadele önderleri vardır" sözleriyle Gezmiş, Aslan ve İnan'ı andı.

Konuşmaların ardından CHP heyeti; Gezmiş, Aslan ve İnan'ın mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı.