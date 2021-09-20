Üç general daha emekliliğini istedi

20 Eylül 2021 Pazartesi, 04:00

Son günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri’nde yaşanan istifalara yenilerinin de eklendiği öğrenildi.

Suriye harekât sahasında görev yapan ve burada yaralanan Tuğgeneral Metin Eştürk, Adana’ya atandıktan sonra istifa etmişti. Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ercan Çorbacı da istifa etmişti. Yaşanan bu istifaların ardından, biri Barış Pınarı Harekâtı komutanlarından olmak üzere, üç general daha görevlerinden istifa ve emeklilik için dilekçe verdi.

Dilekçe veren generallerin adları ve görevleri şöyle:

Barış Kalkanı Harekât Bölgesi Komutanlığı’ndan Tümgeneral Hakan Öztekin

Bingöl 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Enis Koç

8. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Orhan Akkurt.



