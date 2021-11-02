Üç kardeşten haber alınamıyor
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşları 15,17 ve 19 olan üç kardeşten dün akşamdan bu yana haber alınamıyor.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yeniceharuniye Mahallesi Çirişli Yazı mevkiinde ailesi ile birlikte yaşayan Birsen (19) Kader (17) ve Fatih İdin (15) isimli kardeşler dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple evden çıkarak bir daha da geri dönmedi.
ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kardeşlerden dün akşamdan bu yana haber alınamıyor. Ortadan kaybolan çocuklar için arama çalışması sürüyor.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Piyasalarda tüm gözler yarına çevrildi
- İzmir'deki cezaevi için çarpıcı iddia
- Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi
- Erdoğan’ın gitmediği Glasgow’a İmamoğlu gidecek
- Havalimanında büyük tehlike atlatıldı
- AYM'den İş Bankası kararı
- TÜGVA belgelerinden WhatsApp grubu çıktı
- Kritik görüşmenin ardından harekete geçtiler
- Polis aracında esrarla yakalanan AKP’li
- e-Devlet hesabınızı kontrol edin