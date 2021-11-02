Üç kardeşten haber alınamıyor

02 Kasım 2021 Salı, 19:02

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yeniceharuniye Mahallesi Çirişli Yazı mevkiinde ailesi ile birlikte yaşayan Birsen (19) Kader (17) ve Fatih İdin (15) isimli kardeşler dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple evden çıkarak bir daha da geri dönmedi.

ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kardeşlerden dün akşamdan bu yana haber alınamıyor. Ortadan kaybolan çocuklar için arama çalışması sürüyor.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.