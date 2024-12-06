Uçağa uyuşturucuyla binmeye çalıştı... Yakalandı!

Yayınlanma: 06.12.2024 - 16:23

Güncelleme: 06.12.2024 - 16:23

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Ferit Melen Havalimanı'nda tespit edilen iki şüphelinin üzerleri ve bavullarında yapılan aramada, 4 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler ekipler tarafından gözaltına alındı.