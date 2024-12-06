Uçağa uyuşturucuyla binmeye çalıştı... Yakalandı!
Van'da 2 kişi üzerleri ve eşyalarına sakladıkları uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışırken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Ferit Melen Havalimanı'nda tespit edilen iki şüphelinin üzerleri ve bavullarında yapılan aramada, 4 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler ekipler tarafından gözaltına alındı.
Etiketler: #Van #uyuşturucu #uçak
En Çok Okunan Haberler
-
- 'HTŞ'yi kim finanse ediyor' sorusuna yanıt verdi
- Erdoğan'dan cihatçılara açık destek!
- 'En çok aranan' tetikçi yakalandı!
- Galata Kulesi'nde korkunç olay
- Canlı yayında 'HTŞ' kavgası
- 'Narin'in iç çamaşırında bulunan PSA'ya sessiz kalındı!'
- Suriye'nin kuzeyinden peş peşe açıklamalar!
- Hakan Ateş 27 yıl sonra görevi bıraktı!
- Birçok kurumda görevden alma ve atamalar!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Suriye' tepkisi!