Uçağa uyuşturucuyla binmeye çalıştı... Yakalandı!

Van'da 2 kişi üzerleri ve eşyalarına sakladıkları uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışırken yakalandı.

Uçağa uyuşturucuyla binmeye çalıştı... Yakalandı!
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AA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 16:23

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Ferit Melen Havalimanı'nda tespit edilen iki şüphelinin üzerleri ve bavullarında yapılan aramada, 4 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler ekipler tarafından gözaltına alındı.


Etiketler: #Van #uyuşturucu #uçak

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