Uçakla 'kaçak tütün' sevkiyatı polise takıldı

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:54

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı'na Kıbrıs'tan gelen bir uçakta kaçak tütün taşındığına dair bilgi aldı.

'4 BİN ADET ELEKTRONİK SİGARA TÜTÜNÜ'

Uçağın yolcu iniş kapısında bekleyen polis ekipleri, yanlarında çok sayıda valiz olan 2 yolcudan şüphelendi. Yolcuları x-ray cihazından geçtikten sonra durduran polis, valizlerde 4 bin adet elektronik sigara tütünü ile 20 paket nargile tütünü buldu.

Şüpheli yolcular Ş.D. ve Ö.Y., gözaltına alındı. Öte yandan yolcuların valizlerini açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ş.D. ve Ö.Y.’nin 6 valizle geldiği görülüyor.