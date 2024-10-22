Denizli’de beyaz altın hasadı başladı! 12 bin hektar alanda ekildi...

Yayınlanma: 22.10.2024 - 17:14

Güncelleme: 22.10.2024 - 17:14

2021 yılı Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, Dünyada 31,4 milyon hektar alandan 24,5 milyon ton pamuk lifi üretilmiştir. . Türkiye'de ise 477 bin 438 hektar alanda ürettiği 2 milyon 100 bin ton kütlü pamuk üretimi ile dünya üretiminde 6. sıradadır. Denizli’de Sarayköy, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde pamuk üretimi yapılmakta olup, çeşit olarak Beyaz Altın 1011, 404, 911, 1010, May 455, Olivia çeşitleri yetiştirilmektedir.

Merkezefendi ilçesi Aşağışamlı Mahallesi’nde çiftçilik yapan Bekir Gökçen' e ait 10 dekarlık alanda yapılan hasat etkinliğine, Denizli Valisi Sayın Ömer Faruk Coşkun, Merkezefendi Kaymakamı Sayın Abdullah Demir, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, İl ve İlçe Müdürlüğü teknik personeli, özel firma yetkilileri ve üreticiler katılım sağlamıştır.

Geçmiş yıllarda elle yapılan, ancak teknolojinin gelişmesiyle makinalarla yapılmaya başlanılan ve modern tarım tekniklerinin kullanımı sayesinde işçilik ve zaman yönünden de büyük ölçüde tasarruf sağlanan Pamuk Hasat etkinliğinde konuşan Denizli Valisi Sayın Ömer Faruk Coşkun, “Bugün Aşağışamlı Mahallesi’nde pamuk hasadında üreticilerimizle birlikteyiz. Öncelikle bütün çiftçilerimize sezonun bereketli ve hayırlı olmasını temenni ediyorum. Denizli olarak yaklaşık 12 bin hektar alanda pamuk ekimi yapılıyor ve yaklaşık 58 bin ton’dan fazla ürün hasat ediyoruz. Üreticimiz tarlalarının başında üretime devam ediyorlar. Ben tekrardan sezonun hayırlı ve bereketli geçmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’DE PAMUK ÜRETİMİNDE DENİZLİ 8. SIRADA YER ALMAKTADIR”

2024 üretim sezonunda hasadın devam ettiğini ve parsellere göre ortalama 470 kilogram pamuk üretimi yapan Denizli’nin Türkiye’de pamuk üretiminde 8. Sırada yer aldığını belirten İl Müdürü Şakir Çınar,

"2023 yılında Sarayköy, Pamukkale ve Merkezefendi İlçelerimizde 123 bin 790 dekar alanda 57 bin 856 ton pamuk elde ettik. Makinalı hasat işlemleri devam etmekte hasat yapılan parsellere göre ortalama verim 470 kg olup Türkiye'de pamuk üretiminde Denizli 8. sırada yer almaktadır. Üreticilerimizin hayırlı ve bereketli bir sezon geçirmesini temenni ediyorum" dedi.

Pamuk hasadı, tüm katılımcılar ve üreticiler ile birlikte şenlik havasında kutlanarak Pamuk hasadı yapılan alanda hatıra fotoğrafı çekilerek tamamlandı.