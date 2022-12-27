Üçüncü kez uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

27 Aralık 2022 Salı, 14:47

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.K.’nin kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Takibe alınan Ö.K.’nin otomobili, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Domaniç kara yolunda durduruldu. Araçta yapılan aramada 120 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelinin işyerinde yapılan aramada ise hassas terazi bulundu.

2 KEZ TUTUKLANIP TAHLİYE OLMUŞ

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.K. ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçlamasıyla tutuklandı.

Ö.K.’nın 2019 ve 2021 yıllarında da uyuşturucu madde satışından 2 kez tutuklanıp, tahliye olduğu ortaya çıktı.