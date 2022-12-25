Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı. Aramalarda le geçirilen materyallere ise ekiplerce el konuldu.
Ünye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, üç aylık teknik ve fiziki takibin ardından Çamurlu Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.
SİLAHLARA EL KONULDU
Yapılan aramada, 35 gram metamfetamin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 20 bin lira, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan E.C, K.Y.B, O.B. ve Y. G, Emniyet'teki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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