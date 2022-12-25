Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

25 Aralık 2022 Pazar, 06:37

Ünye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, üç aylık teknik ve fiziki takibin ardından Çamurlu Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.

SİLAHLARA EL KONULDU

Yapılan aramada, 35 gram metamfetamin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 20 bin lira, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.C, K.Y.B, O.B. ve Y. G, Emniyet'teki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.