İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
İzmir'in Tire ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde 1,5 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Ödemiş Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüpheliler için çalışma başlattı. Doyranlı Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 1,5 kilogram esrar ele geçirildi. Otomobildeki şüpheliler E.B. ve R.B. gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hukukçular noktayı koydu
- BAE'ye Sedat Peker mektubu
- Erdoğan'a kötü haber
- Armağan Çağlayan'dan üzen haber! Böyle veda etti
- Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması
- CHP'li belediye başkanlarından ortak bildiri
- 'Üç maymunu oynamadılar, doğrudan alkışladılar'
- İktidardan jet bir adım daha!
- 42 dakikalık telefon trafiği
- Gece saatlerinde başlayacak!