İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İzmir'in Tire ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde 1,5 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

AA
24 Aralık 2022 Cumartesi, 18:47
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Ödemiş Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüpheliler için çalışma başlattı. Doyranlı Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 1,5 kilogram esrar ele geçirildi. Otomobildeki şüpheliler E.B. ve R.B. gözaltına alındı.


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