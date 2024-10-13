Üçüncü maddeyi hedef almıştı: Numan Kurtulmuş tepkilere 'algı' yanıtını verdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Anayasa'nın 3'üncü maddesi ile ilgili, "Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir" sözleri tepki çekmişti. Kurtulmuş tepkilere 'algı' yanıtını verdi.

Üçüncü maddeyi hedef almıştı: Numan Kurtulmuş tepkilere 'algı' yanıtını verdi
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2024 - 20:06

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez ilk 4 maddesinden 3'üncü maddeyi hedef almıştı.

Kurtulmuş, 'Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü' tabirinin değişmesi gerektiğini söyleyerek, "Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir" demişti.

Kurtulmuş'un sözlerine sosyal medyada tepki yağmıştı.

YANITI 'ALGI' OLDU

Kendisine bu konu hakkında sorulan soruya yanıt veren Kurtulmuş, ilk 4 maddenin tartışılmasının 'sürece zarar vereceğini' ifade ederek, şunları söyledi:

"Daha önce de ifade ettim. İlk 4 madde ile ilgili herhangi bir tartışma söz konusu değildir. İlk 4 madde hakkında tartışma başlatılması sürece zarar verir. Gazi Üniversitesi'ndeki konuşmamda sanki üçüncü madde ile ilgili bir mesele gündeme geliyormuş gibi yanlış bir algının oluşturulması ise en hafif ifade ile algı yönetimidir. Kabul etmem mümkün değil. Konuşmamın hiçbir yerinde üçüncü madde diye bir şey geçmemiştir. 

Geçtiğimiz yasama yılında bütün siyasi partilerle temaslar gerçekleşti. Hiç bir siyasi parti kategorik olarak kapıyı kapatmadı. Bizim zihnimizden geçen çok büyük bir ortaklıkla parlamentoda 400'ün çok üstünde bir oyla anayasa kabul edilsin. Bunun için çalışmaları sürdürüyoruz."


Etiketler: #Numan Kurtulmuş #Anayasa #Hedef

İlgili Haberler

Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a ilk tepki: İlk 4 maddeye el uzatanın elini kıracağız!

Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a ilk tepki: İlk 4 maddeye el uzatanın elini kıracağız!
Numan Kurtulmuş 3. maddeyi hedef aldı, sosyal medya ayağa kalktı! Siyasilerden peş peşe tepki: 'Alıştıra alıştıra bölecekler anlaşılan...'

Numan Kurtulmuş 3. maddeyi hedef aldı, sosyal medya ayağa kalktı! Siyasilerden peş peşe tepki: 'Alıştıra alıştıra bölecekler anlaşılan...'
Mustafa Sandal'dan Numan Kurtulmuş'a '3. madde' tepkisi: 'Suç işlediğinizin farkında mısınız?'

Mustafa Sandal'dan Numan Kurtulmuş'a '3. madde' tepkisi: 'Suç işlediğinizin farkında mısınız?'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler