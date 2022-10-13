Uğur Dündar, 'Bezmenler' kavgasını anlattı: 'Muhallebi çocuğu değiliz...'
Gazeteci Uğur Dündar, yıllar sonra bile unutulmayan meşhur 'Bezmenler' kavgasını anlattı. Katıldığı programda konuşan Dündar, "Muhallebi çocuğu değiliz." ifadelerini kullandı.
Yıllar önce yolsuzluktan yargılanan iş insanı Halil Bezmen'in ABD'deki evine giderek oradaki bir çalışanla kavga eden gazeteci Uğur Dündar, internette uzun bir süre viral olan "Bezmenler" kavgasını anlattı.
Kafa TV’de röportaj veren Dündar, bir dönem gündemden düşmeyen “Sayın Bezmenler kapıyı açar mısınız lütfen?” sözlerine ilişkin, "Muhallebi çocuğu değiliz, İstanbul'un arka sokaklarında yetiştik biz. Tabii biz kendimizi savunduk. Düştü, burnu kırıldı." dedi. Dündar, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda “’Unutulmaz’” geliyor…” ifadelerini kullandı.
"Unutulmaz" geliyor... pic.twitter.com/vjuMJTshg0— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) October 12, 2022
NE OLMUŞTU?
Usta gazeteci Uğur Dündar, yolsuzluktan yargılanan kaçak iş insanı Halil Bezmen'i bulabilmek için Aralık 1994'te evine gitmişti. Dündar o dönem Arena programını yapıyordu.
Dündar, Halil Bezmen'in Connecticut'taki evinde görevli Remzi Çelik ile yumruklaşınca yaklaşık 12 saat gözaltında kalmıştı. Olayın ardından Çelik'in burnu kırılmıştı.
Geçen yıllarda ortaya çıkan video sosyal medyada çok konuşuldu. Videonun Japoncaya çevrilmiş versiyonları da bulunuyor.
Görüntülerde Dündar, ABD'ye para kaçırdığı söylenen iş insanı Halil Bezmen'in ABD'deki evine gidiyor; kendisini evin çalışanı olarak tanıtan kişi 'çekim yapamazsınız' diyerek Dündar'a müdahale ediyordu. Sonrasında Dündar ve çalışan arasında küfürlü kavga başlıyordu.
Video Haberler
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Saray Rejimi’nin piyadesi...
- Büyük lokma ye büyük konuşma!
- Türban önerisi AKP’yi böldü
- Metrelerce yükseklikten düştü
- Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı
- Ece Uslu'dan yıllar sonra gelen Kadir İnanır itirafı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Çelebi' yorumu
- İşte Erdoğan'ın faizden elde ettiği gelir
- Millet İttifakı önde, MHP baraj altı!
- 'Türkiye' formüllü doğalgaz çıkışı