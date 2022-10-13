Uğur Dündar, 'Bezmenler' kavgasını anlattı: 'Muhallebi çocuğu değiliz...'

13 Ekim 2022 Perşembe, 12:07

Yıllar önce yolsuzluktan yargılanan iş insanı Halil Bezmen'in ABD'deki evine giderek oradaki bir çalışanla kavga eden gazeteci Uğur Dündar, internette uzun bir süre viral olan "Bezmenler" kavgasını anlattı.

Kafa TV’de röportaj veren Dündar, bir dönem gündemden düşmeyen “Sayın Bezmenler kapıyı açar mısınız lütfen?” sözlerine ilişkin, "Muhallebi çocuğu değiliz, İstanbul'un arka sokaklarında yetiştik biz. Tabii biz kendimizi savunduk. Düştü, burnu kırıldı." dedi. Dündar, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda “’Unutulmaz’” geliyor…” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Usta gazeteci Uğur Dündar, yolsuzluktan yargılanan kaçak iş insanı Halil Bezmen'i bulabilmek için Aralık 1994'te evine gitmişti. Dündar o dönem Arena programını yapıyordu.

Dündar, Halil Bezmen'in Connecticut'taki evinde görevli Remzi Çelik ile yumruklaşınca yaklaşık 12 saat gözaltında kalmıştı. Olayın ardından Çelik'in burnu kırılmıştı.

Geçen yıllarda ortaya çıkan video sosyal medyada çok konuşuldu. Videonun Japoncaya çevrilmiş versiyonları da bulunuyor.

Görüntülerde Dündar, ABD'ye para kaçırdığı söylenen iş insanı Halil Bezmen'in ABD'deki evine gidiyor; kendisini evin çalışanı olarak tanıtan kişi 'çekim yapamazsınız' diyerek Dündar'a müdahale ediyordu. Sonrasında Dündar ve çalışan arasında küfürlü kavga başlıyordu.