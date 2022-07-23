Uğur Dündar, yıllar sonra 'Bezmenler' kavgasını anlattı: 'Burnu kırıldı'
Gazeteci Uğur Dündar, yıllar sonra bile unutulmayan meşhur 'Bezmenler' kavgasının perde arkasını anlattı.
Yıllar önce yolsuzluktan yargılanan iş adamı Halil Bezmen'in ABD'deki evine giderek oradaki bir çalışanla kavga eden gazeteci Uğur Dündar, internette uzun bir süre viral olan "Bezmenler" kavgasının perde arkasını anlattı.
Halk TV'de Seda Selek ile Perdenin Önü Arkası programına konuk olan Uğur Dündar 'Bezmenler' kavgasına açıklık getirdi.
"BURNU KIRILDI"
Viral olan “Sayın Bezmenler kapıyı açar mısınız lütfen?” sözlerine ilişkin "Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. İşçilerinin hakkını aramak için kapısını çaldım. Açmış olsa kapının dışından birkaç soru soracaktım ayrılacaktım. Evde çalışan bir kişiyi üzerime saldılar. Biz de kendimizi koruduk" diyen Dündar şöyle devam etti:
"O kişinin de maalesef düştüğünde burnu kırıldı. Ben bundan dolayı gözaltına alındım. Kefalet ile beni serbest bıraktılar. Erol Aksoy Amerika'da Atlantik Plak'ın sahibi Ahmet Ertegün'e götürdü beni. 'Onun çevresi geniştir, sana ne yapman gerektiğini söyler' dedi. Ahmet Ertegün'e yaşadığımız olayı anlattım. Bana dedi ki 'Derhal ilk uçağa atla kaç'. 'Neden kaçayım? Sabıkalı değilim, gaspçı değilim, hırsızlık yapmak için gitmedim' dedim. 'Amerikan cezaevleri çok kötüdür oğlum, burada durma kaç' dedi. O dava uzlaşmayla sona erdi. Tutuklanmadım."
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