Uğur Dündar'dan kötü haber

06 Ocak 2022 Perşembe, 22:22

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 6 Ocak 2022 perşembe gününün koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 156 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı ve 70 bine yakın yurttaşın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Koronavirüsteki rekor artış devam ederken gazetecilerden siyasetçilere bir çok isim de testinin pozitif çıktığını bildirmeye devam ediyor. Yakın zamanda gazeteci Yılmaz Özdil Covid-19'a yakalandığını köşesinden duyurmuştu.

"ÜLKEDEKİ POZİTİF VAKA PATLAMASINDAN BİZ DE NASİBİMİZİ ALDIK"

Bu akşam da gazeteci Uğur Dündar koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Dündar, "Ülkedeki pozitif vaka patlamasından biz de nasibimizi aldık ve Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Neyse ki aşılarım tam. Şimdilik hafif seyrediyor. İyi dileklerinize şimdiden çok teşekkürler..." ifadelerine yer verdi.

Dündar'ın paylaşımı şu şekilde: