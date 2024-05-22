Uğur Kurt polis tarafından öldürülmesinin 10. yılında anıldı: 'Ödül gibi ceza verildi'

Yayınlanma: 22.05.2024 - 15:47

Güncelleme: 22.05.2024 - 15:47

Bir yakınının cenazesi için gittiği Okmeydanı Cemevi’nde Polis Sezgin Korkmaz tarafından öldürülen Uğur Kurt ölümünün 10’uncu yıldönümünde öldürüldüğü yerde anıldı.

Anmaya Kurt’un yakınları ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve çok sayıda yurttaş katılım gösterdi.

Anmada konuşan Okmeydanı Cemevi Başkanı Eren Yıldırım mahkemenin verdiği kararla Alevilerin adalete olan inancının bittiğini belirterek “Uğur Kurt’u katleden polis ödül gibi bir ceza aldı. 1 yıl 8 ay cezası 12 bin 100 lira para cezasına çevrildi. Cemevi bahçesinde bir Alevi öldürmenin cezası bu; ödül gibi bir ceza. Adaletin Alevilere görünen yüzü bu. Uğur Kurt’un davası cemevinde öldürülen bir kişinin davası olmaktan ziyade sokakta yürüyen, toplu gösterilere katılan ve hatta hiç kimsenin yaşam hakkının olmadığının en net göstergesidir. Bu adaletsizlik Uğur’a değil bizzat adaletin kendisine yapılmıştır. Sivas’ta 33 canımızı yakanlar, Hrant Dink’i katleden, Uğur Kurt’u katleden serbest. Fakat, düşüncelerinden dolayı onlarca insan cezaevinde. Polis 10 yıl önce Uğur Kurt’u öldürdü, mahkeme de vermiş olduğu bu kararla Alevilerin adalete olan güvenini öldürmüştür” dedi.

‘ÖDÜL GİBİ CEZA VERİLDİ’

Ardından konuşma yapan Uğur Kurt davasının avukatı Aslı Kazan ise olayın kaza olmadığını, Korkmaz’ın amirinin olaydan önce 5 defa ‘sıkma’ diye bağırdığına dikkat çekerek “Polis memuru Uğur’u vurmadan önce zırhlı araçtaydı ve gösteri devam ediyordu. Zırhlı aracın içinde elinde FN boyalı top vardı ayrıca zırhlı araç içerisinde gaz bombası da vardı. O gün olaylar başlarken cemevini çok iyi gören bir noktada araca molotof kokteyli gelirken Korkmaz araçtan indi, elinde silahı yoktu. Sonrasında Korkmaz zırhlı araca geri döndü ve tabancasını aldı. O sırada bir gösterici kaçıyordu, Korkmaz ateş etmese gösterici köşeyi dönüp gözden kaybolacaktı. Yukarıdan gelen polislerden ekip başkanı olan ‘Sıkma’ diye 5 kere bağırdı. Ama Sezgin Korkmaz 30 kişinin cenaze için bulunduğu cemevine doğru hedef aldı ve ateş etti. Uğur başından vuruldu. Ödül gibi adli para cezası verildi. Zorla yeniden yargılama kararı verildi ve görüntüler hiç izlenmeden ödül gibi hapis cezası verildi. Bugüne kadar hiç hapis yatmadı sanık, bir gün dahi gözaltında kalmadı” dedi.