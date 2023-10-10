Uğur Kurt'u öldüren polis yeniden hâkim karşısında: 'Vereceğiniz karara razıyım'

Yayınlanma: 10.10.2023 - 15:19

Güncelleme: 10.10.2023 - 15:20

Okmeydanı Cemevi'nde cenaze beklerken başına kurşun isabet etmesi sonucu 22 Mayıs 2014'te hayatını kaybeden Uğur Kurt'un ölümüne neden olduğu iddiasıyla polis memuru Sezgin Korkmaz’ın yeniden yargılanmasına başlandı.

Korkmaz'a "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 12 bin 100 lira adli para cezası verilmişti. Ancak Anayasa Mahkemesi (AYM) Kurt’un yaşam hakkının ihlal edildiğine karar vererek Korkmaz’ın yeniden yargılanmasına hükmetti.

AYM’nin kararı doğrultusunda bugün Sezgin Korkmaz'ın yargılanmasına yeniden başlandı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya maktül Uğur Kurt’un ailesi katılırken, sanık polis memuru Sezgin K. SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"VERECEĞİNİZ KARARA RAZIYIM"

Sezgin Korkmaz duruşmadaki savunmasında, "Ben araçtan indiğimde bir kişi elinde molotofla bize doğru gelince ben de bir el ateş ettim. Daha sonra havaya ateş ettim. Ancak kurşun 75 metre mesafede olan bir vatandaşa geldi. Son derece üzgünüm. Vereceğiniz karara razıyım" dedi.

Mahkeme, duruşmaya katılan vekillerin olaya ilişkin görüntüler için bilirkişi raporu alınması talebini reddederek dosyayı, mütalaasını hazırlaması için Cumhuriyet savcısına gönderdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Uğur Kurt, 14 Mayıs 2014 tarihinde akrabasının cenazesi için gittiği Okmeydanı Cemevi'nde Berkin Elvan için eylem yapan öğrencilere yönelik polis müdahalesi sırasında Sezgin Korkmaz'ın sıktığı kurşunun başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

Kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki kez ameliyata alınan Kurt, yaşamını yitirmişti.

Kurt’un ölümüne ilişkin yargılanan polis Sezgin Korkmaz’a 3 yıl boyunca tutuksuz yargılandığı davada, 'taksiren ölüme sebebiyet vermekten' 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. Bu ceza, 12 bin 100 lira para cezasına çevrilerek taksitlere bölünmüştü.

Savcı "Sezgin Korkmaz'ın gaz bombası, plastik mermi veya biber gazı fişeği atan FEN silahı ile müdahale edip uzaklaştırma alternatifini düşünmeyerek beylik tabancasıyla eylemcilere ateş ettiğini" belirterek, ‘olası kast ile öldürme’ suçundan en az 16 yıl hapis cezası verilmesini istemişti.